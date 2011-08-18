TSK'nın K. Irak operasyonu dünya basınında

T24 - Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde terör örgütü PKK'nın 9'u asker 1'i korucu 10 güvenlik kuvvetini şehit ettiği hain saldırı ve ardından Türk Hava Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’taki PKK kamplarına yönelik dün gece düzenlediği hava operasyonları birçok kanalda geniş yer aldı. İran da Irak sınırındaki operasyonda ülkesinde terörist eylemlerde bulunan PKK’nın kolu PJAK’a yönelik operasyonlarında 50 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.



Çukurca’daki hain saldırı ve hava operasyonu Ortadoğu’dan Uzakdoğu’ya kadar birçok ülke kanalında geniş yer aldı. Tayvan televizyonu, 8 askerin şehit edildiği saldırının ardından Başbakan Erdoğan’ın tepkisini yayınladı. Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani’ye bağlı Kurdistan TV, Türk savaş uçaklarının Kandil, Kasrik, Sideka, Gilka, Zap, Haftanin, Hakurk, Dola Şehidan, Metina, Kani Masi ve Yukarı Bervari alanlarını bombaladığını, ölen veya yaralananlarla ilgili bilgi ulaşmadığını, ancak yöredeki köylerde büyük korku olduğunu öne sürdü.



İran’ın Arapça yayın yapan Al Alam TV, İngilizce yayın yapan İran devlet televizyonu Press TV, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’ndan General Hamid Ahmedi düzenliği basın toplantısında 50 kadar PJAK üyesinin öldürüldüğünü söylediğini aktardı. Ahmedi, “ABD ve Avrupa ülkeleri, terörizme karşı mücadelede çifte standart siyasetleri konusunda uluslararası topluma açıklama yapmak zorundadır" dedi. ABD ve Avrupa ülkelerinin terörizme karşı mücadele konusunda çifte standart uygulandığını belirten General Ahmedi, ABD, AB ve Kanada’nın PKK’yı 2003 yılında terörist örgütler listesine aldığını ve bu karar ardından İran’a karşı kullanmak üzere PJAK terör örgütünü kurdurduğunu ileri sürdü. General Hamid Ahmedi, Kuzey Irak’taki birçok yerin güvenliğini bozduğunu bildirirken, temmuz ayının ortasından bu yana aralarında Suriyeli, Iraklı ve Türklerin de olduğu 50 kadar teröristin öldürüldüğünü belirtti. Ahmedi, bu operasyonlarda Irak köylerinin bombalayarak sivil ölümlere neden oldukları ve yüzlerce kişinin de Irak’ın kuzeyindeki dağlık alanlara kaçtığına dair iddialarıysa reddetti. PJAK’a yönelik operasyonları Irak topraklarında değil sınır bölgesinde yürüttüklerini de söyleyen Ahmedi, İran’ın ayrıca, Irak topraklarında kurulacak sınır karakollarını finanse etmeye de hazır olduğunu ekledi.





