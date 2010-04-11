TSK'NIN BİRLİĞİNİ KİMSE YIKAMAZ

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, ''Nice acı olayları ve buhranlı dönemleri göğüslemeyi başaran onların bugünkü temsilcileri Türk Silahlı Kuvvetlerinde, moral, disiplin değerlerini, birlik ve bütünlüğünü de kimse yıkamaz'' dedi.

Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümünün 60'ıncı yılı dolayısıyla Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen özel anma törenindeki panel sonrasında konuşan Orgeneral Başbuğ, panelde özellikle Kurutuluş Savaşı ve geçmiş tarihe yönelik bilgilerin ortaya konulduğunu kaydetti.

Kurtuluş Savaşı'nda bir çekirdek kadro olduğunu, bunun Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak'tan oluştuğunu ifade eden Orgeneral Başbuğ, ''Bunlar ana çekirdeği oluşturuyor, birbirine kenetlenmiş'' diye konuştu.

Atatürk ve silah arkadaşlarının, yaşadığı zorluklar, güçlükler karşısında ne karamsarlığa ne de umutsuzluğa düştüklerini vurgulayan Orgeneral Başbuğ, sözlerini şöyle tamamladı:

''Onun için şunu açıkça ifade etmek istiyorum: Nice acı olayları ve buhranlı dönemleri göğüslemeyi başaran onların bugünkü temsilcileri Türk Silahlı Kuvvetlerinde, moral, disiplin değerlerini, birlik ve bütünlüğünü de kimse yıkamaz.''





KRİZ YARATMA GİBİ AMACIMIZ YOK





Bir gazetecinin, Ege'deki uçuşlarla ilgili sorusu üzerine, Başbuğ, Türk uçaklarının Ege'de silahsız uçtuklarını, Yunanistan uçaklarının ise tam silah yüküyle kalktıklarını söyledi.

Her ülkenin hükümranlık hakları bulunduğunu, uluslararası alanda kimsenin kimseye hüküm koyamayacağını belirten Orgeneral Başbuğ, ''Her zaman Türkiye olarak iyi niyetimizi, koordineyi, işbirliğini söylüyoruz. Bizim yıllardır Ege'de uçan uçaklarımız silah yüküyle uçmuyor'' diye konuştu.

Orgeneral Başbuğ, kalkan uçakların kimliğinin belli olduğunu ifade ederek, ''Maalesef bir noktada farklı hareketlerle karşılaşıyoruz. Türkiye (Ege'de) uluslararası hukuktan doğan haklarını icra edecektir, koruyacaktır. Bizim hiçbir zaman sorun yaratmak gibi, kriz yaratmak gibi bir amacımız yok'' dedi.