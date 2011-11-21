-TSK'nın 720 bin personeli var ANKARA (A.A) - 21.11.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yapan personel sayısını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TSK'da 365 general-amiral görev yapıyor. 39 bin 975 subayın bulunduğu TSK'da, astsubay sayısı 95 bin 824 olarak duyuruldu. Silahlı Kuvvetler bünyesinde 24 bin 700 uzman jandarma, 40 bin 515 de uzman erbaş statüsünde görevli istihdam ediliyor. ''Uzman personel'' toplamı 201 bin 379. 6 bin 829'u yedek subay, 458 bin 368'i de erbaş ve er olmak üzere askerlikle yükümlüsü olarak şu an silah altında 465 bin 197 asker kışlalarda görev yapıyor. Genelkurmay'a bağlı kurumlarda 53 bin 424 sivil personel görev yaparken, TSK bünyesinde görevli uzman personel, yükümlü asker ve sivil personel toplamı 720 bin kişi.