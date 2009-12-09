TSK'dan 'vazife' açılımı

T24- Açılım tartışmaları devam ederken Genelkurmay Başkanlığı, dikkat çekici bir adım attı. Askeri darbelere gerekçe olarak gösterilen "Cumhuriyeti Koruma ve Kollama" görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın internet sitesinden çıkarıldı.

Söz konusu bölümde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Korunması ve Kollanması Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın vazifeleri arasında gösteriliyordu.



Akşam gazetesinin haberine göre internet sitesindeki değişiklik 1 Aralık tarihinde yapıldı.



Değişikliğin ardından 'genel konular' başlıklı sayfada sadece, 'tarihçe', 'barışı destekleme harekatı' ile 'rütbe ve işaretler' adlı bölümler kaldı.



İç Hizmet Kanunu ne diyor?



TSK'nın 'Cumhuriyeti Koruma ve Kollama' yetkisi, Anayasa'nın 117'nci maddesi doğrultusunda hazırlanan TSK İç Hizmet Kanunu'da yer alıyor.



Çok tartışılan söz konusu kanunun, 'Umumi Vazifeler' başlıklı 35'inci maddesi şöyle: "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır."



TSK İç Hizmet Kanunu doğrultusunda hazırlanan TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nin 85'inci maddesinde de benzer bir hüküm yer alıyor.



85'inci madde şöyle: 'Vazifesi, Türk yurdu ve Cumhuriyetini içe ve dışa karşı lüzumunda silahla korumak olan, Silahlı Kuvvetlerde her asker kendine düşeni öğrenmeğe ve öğrendiğini öğretmeğe ve icabında son kuvvetini sarf ederek yapmaya mecburdur."