TSK'dan 'termal kamera' açıklaması

T24 - Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 30 Nisan'daki saldırı ile ilgili bugün basında çıkan haberin "hayali bir şahsın asılsız ve maksatlı ifadelerine dayandırıldığı ve tamamen gerçek dışı olduğu" bildirildi. Genelkurmay Başkanlı ilgili açıklamayı Taraf gazetesinden bugün (4 Mayıs 2010) yer alan, geçtiğimiz günlerde Tunceli'de baskına uğrayan Sarıyayla Karakolu'nda kısa dönem askerlik yapan ve "karakoldaki termal kameraların çalışmadığını" iddia eden bir kişinin mektubuna dayandırılan haberle ilgili gerçekleştirdi.





Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:





"4 Mayıs tarihli günlük basında; Tunceli- Nizamiye Sarıyayla Jandarma Karakolu'na, anılan karakolda daha önce kısa dönem askerlik yapmış ve terhis olmuş bir kişinin yazdığı mektuba atfen, 30 Nisan 2010 tarihinde teröristler tarafından yapılan saldırı eylemi sırasında; termal kameralar ile karakoldaki iki uçaksavar silahından birinin ve yağmurdan ıslanması nedeniyle G-3 piyade tüfeklerinin çalışmadığı, istihbarat raporlarına rağmen karakolun olası saldırılara karşı hazırlıklı olmadığı, karakol silah ve teçhizatının zayıf olduğu yönünde basında haberler yer almıştır.





Haberde yer alan hususların, saldırı anında karakolda dahi olmayan bir hayali şahsın asılsız ve maksatlı ifadelerine dayandırıldığı ve tamamen gerçek dışı olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur."





Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilgili açıklama yapılan, Taraf gazetesinde yer alan "Termal kameralar çalışıyor muydu" (4 Mayıs 2010) haberin tam metni şöyle:







Termal kameralar çalışıyor muydu







Dört askerin şehit olduğu Sarıyayla Karakolu'ndaki kameraların saldırı günü çalışmadığı öne sürüldü.





Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde dört askerin şehit düştüğü karakol baskınıyla ilgili iddialara bir yenisi eklendi. 50 kişilik PKK'lı grubun saldırısına uğrayan Sarıyayla Karakolu'nda daha önce kısa dönem askerlik yapan bir kişinin Taraf'a gönderdiği ihbar mektubunda, karakoldaki termal kameraların çalışmadığı öne sürüldü.





Mektupta karakolla ilgili detaylı bilgiler de yer alıyor. Buna göre Sarıyayla Karakolu, sürekli yağış alan ve sisli olan bir bölgede bulunuyor. Kışın üç ay boyunca herhangi bir aracın bu bölgeye ulaşması imkansız.







Silahlar çalışmıyordu







Mektup şöyle devam ediyor:





"Bu karakol, belki elindeki silahlar bakımından Tunceli'nin en fakir karakolu. Silahlar eski, basit bir BTR veya tank bulunmuyor.





Sadece iki uçaksavar var ve Ahmet Eyce kardeşimiz bunun başına geçtiğinde çalışmadığı için şehit düştü. Bunun haricinde iki-üç tane makineli tüfek var ve onlar da içler acısı. Bir de arkadaşların elinde azıcık su görse çalışmayan G3 piyade tüfeği var.





(Bu silahın sürekli yağış alan bir yerde terör önleme görevi olan askerlere verilmesi de manidar. Teröristlerin elinde suda bile çalışan kalaşnikof var.) Ve en önemlisi saldırı istihbaratı alınmasına rağmen karakoldan aldığım bilgiye göre termal kameralar da çalışmıyordu."







Erdoğan rapor istedi







Ankara'yı da derinden sarsan baskının Başbakan Erdoğan'ı harekete geçirdiği öne sürüldü. Yenişafak gazetesinde dün yayımlanan habere göre Başbakan Erdoğan, Tunceli olayıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan bilgi istedi. Haberde baskından önce PKK'nın telefon hatlarını kestiği de iddia edildi.







Yüreğimizden bir parça gitti







Diyarbakır'da düzenlenen Turizm Konferansı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, PKK saldırısında şehit düşen teğmen Ahmet Altunoğlu için, "Yüreğimizden bir parçayı yitirdik" dedi. Baydemir şunları söyledi:





"Bu ülkenin herhangi bir yurttaşı, adı soyadı, kimliği, giysisi, dini, lisanı ne olursa olsun 21. yüzyılda çatışmada yaşamını yitiriyorsa o bizim yüreğimizden, vicdanımızdan bir parçamızı yitirdiğimiz anlamına geliyor. Bugün yüreğimizden bir parçayı yitirdik. Ve yüreğimizden bir parçayı memleketine gönderiyoruz." Artık çatışmaların bitmesi gerektiğini vurgulayan Baydemir, "Ne bu kent ne de başka bir kentimiz artık cenazeleri karşılamamalı" dedi.







Baskın Erzurum gurubundan







Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Sarıyayla Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırıyı Erzurum'a bağlı PKK'lı bir grubun gerçekleştirdiği öne sürüldü. İddialara göre saldırı emrini Erzurum eyalet sorumlusu "Peri" kod adlı Haşim Kaya verdi. PKK'lı grubun 2009 yılı içerisinde karakolla ilgili keşif yaptığı da gelen bilgiler arasında. Bu arada Tunceli'de başlatılan askerî operasyon devam ediyor.





Barzani saldırıyı kınadı





Kuzey Irak2taki Kürt Bölgesel Yönetimi, Tunceli'deki Sarıyayla Jandarma Karakolu'na düzenlenen ve dört askerin ölümüyle sonuçlanan saldırı ile ilgili bir açıklama yaptı. PKK'dan söz edilmeyen açıklamada "talihsiz olay nedeniyle kaygı ve üzüntü" duyulduğu bildirilirken, "Diyalog ve barışçıl kararlar takip edilmeli çünkü şiddet çözüm değil" ifadeleri kullanıldı.

