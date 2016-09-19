T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK'dan Suriye'ye hava harekâtı

Bölgede cephanelik, barınma alanı ve sözde karargah olarak kullanıldığı tespit edilen IŞİD'e ait üç sabit hedef ateş altına alınarak imha edildi

19 Eylül 2016 11:20

Türk Hava Kuvvetleri'nce düzenlenen hava harekatında, terör örgütü IŞİD'e ait üç sabit hedef imha edildi.

Türk Hava Kuvvetleri’nce Suriye'nin kuzeyindeki Baragitah ve Sandarah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, cephanelik, barınma alanı ve sözde karargah olarak kullanıldığı tespit edilen IŞİD'e ait üç hedef imha edildi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün 20.34-22.09 saatleri arasında Baragitah ve Sandarah bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.

Bölgede cephanelik, barınma alanı ve sözde karargah olarak kullanıldığı tespit edilen IŞİD'e ait üç sabit hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Hava harekatına katılan savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

ETİKETLER

F16TSKSuriyeIŞİD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24