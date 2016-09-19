TSK'dan Suriye'ye hava harekâtı

Türk Hava Kuvvetleri'nce düzenlenen hava harekatında, terör örgütü IŞİD'e ait üç sabit hedef imha edildi.

Türk Hava Kuvvetleri’nce Suriye'nin kuzeyindeki Baragitah ve Sandarah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, cephanelik, barınma alanı ve sözde karargah olarak kullanıldığı tespit edilen IŞİD'e ait üç hedef imha edildi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün 20.34-22.09 saatleri arasında Baragitah ve Sandarah bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.

Bölgede cephanelik, barınma alanı ve sözde karargah olarak kullanıldığı tespit edilen IŞİD'e ait üç sabit hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Hava harekatına katılan savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.