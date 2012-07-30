TSK'dan Suriye sınırına ikinci sevkiyat!

Gaziantep’teki 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan çıkış yapan, askeri araçlar Kilis’in Suriye sınırına sevk edildi.

Bu sabah saatlerinde askeri TIR’lara yüklenen 5 tank, zırhlı muharebe aracı, füze sistemleri ile piyadelerin bulunduğu araçlardan oluşan konvoy 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan çıkış yaptı. Trafik polislerinin eskortluk yaptığı askeri konvoy, Kilis şehir merkezinden geçerek Suriye sınırına gitti.

Askeri konvoy, Suriyeli muhaliflerin elinde olduğu bildirilen Esseleme Sınır Kapısı’nın karşısındaki Öncüpınar Sınır Kapısı’nın yakınındaki birliklere geçiş yaptı. Daha önce de sınır bölgesine askeri sevkiyat yapılırken, sınır karakollarına Stinger füze bataryaları yerleştirilmişti.

İkinci sevkiyat yapıldı

Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan öğleden sonra ise yine çok sayıda tank, çekici ve askeri personel çıkış yaptı. Jandarma ve polis trafik ekiplerinin kontrolünde hareket eden askeri konvoy Karkamış 1’inci Hudut Alayı’na gitti.

Bu arada İskenderun’dan Gaziantep’in İslahiye İlçesi’ne demiryoluyla gelen askeri araçlar ve mühimmat 106’ncı Topçu Alayı Şehit Alpay Başaran Kışlası’na sevk edildi. İskenderun’dan geldiği belirtilen Hava Savunma Bataryası 19 askeri araç ve mühimmat çevre güvenliği alınarak İslahiye TCDD Gar meydanında trenden indirilerek karayoluyla 106’ncı Topçu Alayı Şehit Alpay Başaran Kışlası’na sevk edildi.