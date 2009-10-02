TSK'dan suçlamalara sert yanıt

Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve Kuvvet Komutanlarının katılmasına özel anlamlar yüklenmesi ve bu doğrultuda değerlendirmeler yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Genelkurmay'da bugün düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, Türkiye'nin 1 Kasim 2009'da komutayı devralacağı Afganistan'a gidecek asker sayısının 1700 olduğunu söyledi.

KATILIMA ÖZEL ANLAM YÜKLENMESİN

Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve Kuvvet Komutanlarının katılmasına ilişkin soru üzerine, “Bu katılıma özel anlamlar yüklenmesi ve bu doğrultuda değerlendirmeler yapılması doğru değildir” dedi.

BAŞBUĞ HAKKINDAKİ SUÇ DUYURUSU

Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ hakkındaki suç duyurusuna ilişkin, “Kamuoyunun her şeyi en iyi şekilde değerlendirdiğine inanıyoruz” dedi.

Tümgeneral Güler, basından öğrenildiğine göre, suç duyurusunda bulunanların tehdit edildiğinin görüldüğünü ifade ederek, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bu şekildeki davranışları tasvip etmesi kesinlikle söz konusu olamaz” görüşünü bildirdi.

TSK'DA SUÇ İŞLEYENE GEREĞİ YAPILIR

Genelkurmay Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu, Hava Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un sahte çürük raporu ve yağma çetesi operasyonunda tutuklanmasıyla ilgili, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi sıfatı ne olursa olsun suç işleyen personel hakkında gereği yapılır” dedi.

MAÇTA 'PKK DIŞARI' SLOGANLARI

Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler de Bursaspor- Diyarbakırspor maçında ‘PKK dışarı’ sloganları atılmasını ve çıkan olaylarla ilgili soruyu yanıtlarken, bu tür olayları Türk silahlı Kuvvetleri'nin hiç bir şekilde tasvip etmediğini, sporun barış ve kardeşlik olduğunu söyledi.

LİCE'DE CEYLAN'IN ÖLÜMÜ

Metin Gürak da Diyarbakır ise Lice'de bir kız çocuğunun havan patlaması nedeniyle hayatını kaybettiği yönündeki haberlerin hatırlatılması, olayın doğru olup olmadığının sorulması üzerine, “Gencecik bir kişinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duymaktayız” karşılığını verdi.

Olaya ilişkin olarak ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından gerekli soruşturmanın yapılmakta olduğunu bildiren Tuğgeneral Gürak, “Olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde, olay sırasında bölgede havan atışının yapılmadığı tespit edilmiştir” dedi.