TSK'dan sınıra sevkıyat

Şırnak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri dün kar yağışı altında sınır birliklerine asker ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.



Şırnak'ta güvenlik güçleri PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlar sürerken, bir yandan da sınır birliklerine sevkıyat yapıldı.



Kar yağışının yaşandığı Şırnak'ta dün sivil otobüslerin içinde tam teçhizatlı askerler, TIR'lar üzerinde tanklar ve mühimmat taşıyan kapalı kasa kamyonlarla sınır birliklerine sevkıyat gerçekleştirildi.



Konvoyun geçişi sırasında konvoya frenaks karıştırıcı Jammerlı araçlar da eşlik etti.