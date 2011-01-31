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TSK'dan PKK haberlerine yanıt

Genelkurmay Başkanlığı basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

31 Ocak 2011 02:00

T24 - Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı bir açıklamada, basında yer alan, TSK’nın, PKK ile ‘teması’ yönündeki iddialarla ilgili olarak, incelemeler yapıldığı ve bu konuda herhangi bir ‘bilgi ya da belgeye’ rastlanmadığı bildirildi. Aynı açıklamada, ‘tarih, yer ve isim gibi somut bilgiler’ verilmesi halinde incelemenin derinleştirileceği de belirtildi:

Son günlerde çeşitli basın-yayın organlarında yer alan ve;

- “Avukatları Kandil’e askerî helikopter getirdi”,

- “Apo’nun mektupları asker izniyle Kandil'e gitti”,

- “Askerî helikopterlerle kampa gidip savaş kararı aldırdılar”,

- “ŞAKAR Kandil’e helikopterle gitti”,

- “Genelkurmay temsilcisi beni karşıladı. ‘Sana büyük işler düşüyor’ dedi”,

- “Askerden ÖCALAN’a: Birlikte çalışalım”,

- “ÖCALAN: Asker bana ‘savaşı tırmandırın’ dedi”

gibi birçok iddia içeren haber ve yorumlar hakkında açıklama:

Basın ve yayın organlarında yer alan bu ve bunun gibi iddialar üzerine yapılan incelemelerde herhangi bir bilgi ya da belgeye rastlanmamıştır. Somut bilgiler (tarih, yer ve isim) verilmesi halinde inceleme derinleştirilecektir.”


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