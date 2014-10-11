TSK'dan Org. Özel'in, Org. Dempsey ile görüşmemesine açıklama

Genelkurmay Başkanlığı, Org. Necdet Özel’in ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey’in toplantı davetine katılmaması hakkında, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, meslektaş ve mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde durumu izah etmiş ve gerekli mutabakat sağlanarak toplantıya Genelkurmay Harekât Başkanı'nın katılması kararlaştırılmıştır” açıklaması yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'in toplantı davetine katılamaması ile ilgili olarak bir açıklama yayımladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Martin E. Dempsey'in yaptığı toplantı davetine katılamamasına yanlış anlamlar yüklendiği görülmektedir. Konu ile ilgili yapılan yorumlar gerçek dışı olup, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, meslektaş ve mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde durumu izah etmiş ve gerekli mutabakat sağlanarak toplantıya Genelkurmay Harekât Başkanının katılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca bugüne kadar bölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak değişik ülkelerde yapılan aynı kapsamdaki toplantılara Genelkurmay Harekât Başkanı iştirak etmiştir."