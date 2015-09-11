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TSK'dan Kuzey Irak'a hava operasyonu: 21 savaş uçağı 64 PKK kampını hedef aldı

Operasyon gece 23.50 ile 05.30 saatleri arasında düzenledi

11 Eylül 2015 17:34

Hürriyet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a hava operasyonu düzenlendiğini yazdı. Haberde, 21 savaş uçağının katıldığı hava harekatında PKK'ya ait 64 hedef vuruldu belirtildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 ve F-4 2020'lerden oluşan 21 adet savaş uçağı ile dün gece Irak kuzeyinde bulunan Kandil, Hakkurk, Avaşin, Metina, Basyan, Gara ve Zap kamplarındaki hedeflere gece 23.50 ile 05.30 saatleri arasında hava operasyonu düzenledi.

Kamplarda tespit edilen 64 hedefe 80 adet "modern akıllı" mühimmat atıldı. İlk belirlemelere göre en az 60 PKK'lının öldürüldüğü öne sürüldü.

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