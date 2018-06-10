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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekâtı

Yıldırım, Kandil'le ilgili her seçeneğin masada olduğunu söylemişti

10 Haziran 2018 14:10

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatı düzenledi.

Harekata ilişkin açıklama yapan TSK, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik 10 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar neticesinde üç silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadesine yer verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, askerin Kuzey Irak'ın 30 kilometre içine girdiğini ve Kandil'le ilgili her seçeneğin masada olduğunu söylemişti.

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