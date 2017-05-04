T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Hava harekatında PKK'lılara ait 4 silah mevzisi ile 2 mağara ve sığınaklar imha edildi

04 Mayıs 2017 12:23

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, sabah saatlerinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hava destekli operasyon sırasında bir grup teröristin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla Çukurca kırsalı ile Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında PKK'lılara ait 4 silah mevzisi ile 2 mağara ve sığınaklar imha edildi.

 

ETİKETLER

tskhavaharekathaberkuzey ırak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24