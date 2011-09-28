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TSK'dan istifa eden pilot binbaşının evinde arama ANTALYA (A.A)

28 Eylül 2011 15:57

-TSK'dan istifa eden pilot binbaşının evinde arama  ANTALYA (A.A) - 28.09.2011 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Malatya Özel Yetkili Savcılığının talebiyle başlatılan operasyon kapsamında, Antalya'da, bir süre önce Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) istifa eden pilot binbaşı M.Ç'nin evinde arama yapıldığı bildirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Muhsin  Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcılığın talebi ve Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince bazı adreslerde arama yapılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda Antalya'nın Fener Mahallesi'nde pilot binbaşı M.Ç'ye ait evde arama yapıldı. TSK'dan istifa ettiği öğrenilen M.Ç'nin evde bulunmadığı tespit edildi. Eşi tarafından başka bir ilde olduğu belirtilen M.Ç'nin aranmasına söz konusu ilde devam edileceği bildirildi. M.Ç'nin bulunduğu kentle ilgili açıklama yapılmadığı kaydedildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin evde suç unsuruna rastlamadığı ve evraka el koymadığı belirtildi.

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