-TSK'DAN İLİŞİKLERİ KESİLDİ ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Jandarma Genel Komutanlığı, dün bir basın yayın organında yer alan ''Bomba Eğitimi Jandarma'dan'' başlıklı haberle ilgili, ''bir kanun ordusu olan Jandarma Genel Komutanlığının suç örgütleri ve suçlularla ilişki içinde bulunduğu izlenimi verilmeye çalışılmasının üzüntüyle karşılandığını'' bildirdi. Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan basın açıklamasında, dün bir basın yayın organında yer alan söz konusu haber anımsatıldı. Haberde, ''Jandarma Genel Komutanlığında görevli Necmi Suna'nın Devrimci Karargah Örgütü mensupları ile ilişkisinin olduğu, Jandarma Komando Astsubay Muzaffer Mehmetçiler tarafından Dev-Sol ve PKK'nın taşeronu olan Devrimci Karargah elemanlarına bomba ve suikast eğitimi verildiği, Devrimci Karargah liderlerinden çoğunun Bekaa Vadisi'nde Jandarma'da görevli subaylardan eğitim aldığı'' şeklinde ifadeler kullanıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Konu ile ilgili yapılan incelemelerde, haberde Yüzbaşı Necmi Suna olarak belirtilen şahsın Astsubay Necmi Suna olduğu ve Jandarma Genel Komutanlığında görevliyken yapılan bir soruşturma sonucunda yasa dışı bir sol örgütün mensupları ile ilişkisinin tespit edilmesi nedeniyle 24 Kasım 1991 tarihinde TSK'dan ilişiğinin kesildiği tespit edilmiştir. Haberde ismi geçen Astsubay Muzaffer Mehmetçiler'in Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken, yapılan bir soruşturma sonucunda yasa dışı bir sol örgüt mensubu olduğunun tespiti üzerine, Ekim 1990'da firar ettiği ve firardayken 25 Kasım 1991 tarihinde TSK'dan ihraç edildiği belirlenmiştir. Bir kanun ordusu olan Jandarma Genel Komutanlığının suç örgütleri ve suçlularla ilişki içinde bulunduğu izlenimi verilmeye çalışılması üzüntüyle karşılanmıştır.''