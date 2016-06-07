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TSK'dan Hakurk'a hava harekatı

TSK: bölgede tespit edilen muhtelif hedefler ateş altına alınarak imha edildi

07 Haziran 2016 12:10

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenledi. Bölgede tespit edilen muhtelif hedefler ateş altına alınarak imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, alınan anlık istihbaratı değerlendiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), dün 23.05-23.55 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bölgede tespit edilen muhtelif hedeflerin ateş altına alınarak imha edildiği, bölgedeki bölücü terör örgütüne ait hasar ve zayiat tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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TSKhava harekatıHakurk

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