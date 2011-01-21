-TSK'DAN AYRILAN ERBAŞLARA HARCIRAH YOLU ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulu, kusuru bulunmaksızın Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayrılan uzman erbaşlardan harcırah alamayanların, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 60 gün içinde dava açmaları gerektiğine karar verdi. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulunun içtihatları birleştirme kararında, harcırah ödenmeksizin yenilememe/fesih sebebiyle TSK ile ilişikleri kesilen uzman erbaşların dava açma süresine açıklık getirildi. İdareye tazminat ödenmesine ilişkin yaptığı başvuruya 60 gün içinde yanıt verilmeyen, kendi isteğiyle sözleşmesi yenilenmeyen terhisli uzman erbaşın bu süre sonunda açtığı davanın ''süre aşımı bulunmadığı'' tespitiyle kabul edilip tazminata hükmedilmesi, aynı durumdaki bir başka uzman erbaşın davasının ise ''süre aşımı nedeniyle'' reddedilmesi üzerine, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, içtihatların birleştirilmesi isteminde bulundu. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulunun kararında, idarenin, somut uyuşmazlıklardaki gibi, yazılı çerçeve işlemleri kapsamında harcıraha ilişkin kısmen eksik bir düzenleme yapmasının, esasen idari teamülünden ayrılması ve harcırah yönünden ihmali bir tasarrufta bulunması anlamına geldiği belirtildi. Harcırah verilmemesinin, yeni statüye sokulmaktan dolayı tazmine yol açan bir eylem değil, idarenin bu konudaki idari teamülleri bağlamında hareketsiz kalması şeklinde gerçekleşen, olumsuz/ihmali bir idari karar olduğuna işaret edilen kararda, şunlara dikkat çekildi: ''Bu bağlamda, statü değişikliği kararı ile harcırah hakkı kazanan ilgililer, bu eksik işlemin varsa tebliğinden; yazılı bildirim yoksa ilişik kesip fiilen kurumdan ayrıldıkları tarihten itibaren tahakkuk ettirilmeyen ve/veya ödenmeyen harcırahın verilmesi için idareye ihtiyari müracaatta bulunma ve/veya dava yoluna başvurma yetkisine sahip olmaktadır. Zira, bu şahıslara 3269 sayılı Kanunun 18'inci ve 375 sayılı KHK.'nin 1/D maddesi hükümlerine göre maktu tazminat şeklinde belirli ve standart harcırahın peşin verilmesi, ödemenin sadece bir kerede değil, mutlaka yola çıkmadan önce yapılmasının gerektiği anlamına gelmektedir. Başka bir anlatımla, ilişik kesilerek fiilen ayrılış anı, idarenin çerçeve işlemini ikmalle harcırah tahakkuk ettirip ödemede bulunacağı son tarihtir.'' Bu çerçevede, kurumlarından ilişikleri kesilerek fiilen ayrılışlarına kadar ödeme yapılmadığından, ilgililerin, harcırah verilmemesine ilişkin olumsuz işlemin uygulanmasına bu tarihte muttali olduklarının kabul edilmesi gerektiği ifade edilen kararda, şöyle denildi: ''Bu hal ve zaman, hem idarenin tasarrufunun varlığından kesinlikle haberdar olduğu, hem de bunun olumsuzluğunun uygulamayla öğrenildiği tarihtir. Dolayısıyla, dava açma süresinin davacıların fiilen ayrıldıkları tarihten itibaren başlatılması gerekmektedir. Esasen, somut uyuşmazlıklarda bütün davacılar kurumlarından terhisen ayrıldıkları tarihte, idarenin, kendilerine müstahak olmadıkları gerekçesiyle maktuen ve peşinen harcırah ödemediklerini bilmektedirler. Bu sebeple, doğal olarak tebliğe müsait olmayan ihmali bir idari işleme karşı, davacıların yazılı bildirim yapılmadığı gerekçesiyle her zaman ihtiyari başvuruda bulunabileceğini ve/veya iptal davası açılabileceğini ileri sürmek, kamu düzeni ve hukuki güvenlik bakımından savunulamayacağı gibi, mahiyeti gereği iyi niyet kuralları ile de bağdaşmaz.'' Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulu, bu gerekçelerle ''Uzman erbaşların, tazminat (harcırah) ödenmeksizin yenilememe/fesih sebebiyle ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde iptal davası açmaları veya idari müracaatta bulunmaları gerektiği''ne karar verdi.