TSK'dan 5'i irticadan 24 kişi ihraç edildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan sızan bilgi ve belgelere ilişkin soruşturmanın da gündeme gelmesi beklenen Yüksek Askeri Şura toplantısında 24 ihraç kararı çıktı.



Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) Aralık ayı olağan toplantısı dün, Başbakan Erdoğan’ın başkanlığında yapıldı. YAŞ’tan 19’u uyuşturucu alışkanlığı ve ahlak dışı ilişkiler 5’i ise irtica olmak üzere 24 ihraç kararı çıktı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan sızan bilgiler...



Genelkurmay Başkanlığı'ndan sızan bilgi ve belgelere ilişkin soruşturmanın da gündeme gelmesi beklenen Yüksek Askeri Şura toplantısına Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla ilk kez katıldı. YAŞ üyeleri, toplantının sabah yapılan ilk bölümünün ardından Anıtkabir’i ziyaret ettiler.



‘Kararlılığımız tam’



Anıtkabir Özel Defteri’ne, ‘Cumhuriyet’i yüceltmek konusunda kararlılığımız tam’ diye yazan Erdoğan, yazdıklarını yüksek sesle okudu. Anıtkabir ziyaretinin ardından YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün verdiği öğle yemeği dolayısıyla Dışişleri Konutu’na geçtiler. Ardından Karargah’a dönülerek toplantıya kaldığı yerden devam edildi. Akşam biten toplantının ardından, alınan kararlar Gül’ün onayına sunuldu. Gül’ün onayının ardından ihraç kararları Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden duyuruldu.



Karar oy çokluğu ile alındı



Bölgesel durum değerlendirmesi yapıldığı ve terörle mücadelenin ele alındığı vurgulanan Genelkurmay açıklamasında, 24 personelin ihracı ile ilgili ise, ‘Uyuşturucu alışkanlığı ve ahlak dışı ilişkileri bulunan 19 personel ile irticai tutum ve davranışları tespit edilen 5 personel olmak üzere toplam 24 personelin TSK’dan ayrılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir’ denildi. Ağustos’taki YAŞ’ta ise ihraç yoktu.

