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BBC Türkçe

TSK'dan 233 askeri personel daha ihraç edildi

'Fetullahçı Terör Örgütü' ile bağlantısı olduğu öne sürülen 158'i subay olmak üzere 233 askeri personel Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırıldı.

12 Ekim 2016 18:37

'Fetullahçı Terör Örgütü' (FETÖ) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) 233 askeri personelin daha görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, "FETÖ ile bağlantısı olduğu şüphesiyle TSK ile işbirliği kesilen askerler arasında 158 subay, 6 astsubay ve 8 uzman erbaş bulunuyor" açıklamasını yaptı.

TSK'nın yazılı açıklamasında, ihraç edilen personelin 201'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 32'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan olduğu bildirildi.

geçen hafta 540 personel daha görevden uzaklaştırılmıştı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı'na göre, 7 askeri hakim albaya ilişkin de ihraç kararı verildi.

Görevden alından askeri personel sayısı bugün duyurulan ihraçlar ile 3 bin 939'a ulaştı.

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