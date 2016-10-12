TSK'dan 233 askeri personel daha ihraç edildi

'Fetullahçı Terör Örgütü' (FETÖ) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) 233 askeri personelin daha görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, "FETÖ ile bağlantısı olduğu şüphesiyle TSK ile işbirliği kesilen askerler arasında 158 subay, 6 astsubay ve 8 uzman erbaş bulunuyor" açıklamasını yaptı.

TSK'nın yazılı açıklamasında, ihraç edilen personelin 201'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 32'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan olduğu bildirildi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı'na göre, 7 askeri hakim albaya ilişkin de ihraç kararı verildi.

Görevden alından askeri personel sayısı bugün duyurulan ihraçlar ile 3 bin 939'a ulaştı.