TSK’da yeni yapılanma

2010’da bütün komando birlikleri profesyonel askerlerden oluşacak. 17 tabur lağvedildi. Sınır güvenliği için Şırnak ve Çukurca’da iki jandarma sınır tugayı oluşturuldu. Mayınlara karşı yeni araçlar alındı



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede caydırıcı bir kuvvet olma özelliğini korumak için yeniden yapılanma yönünde önemli adımlar attı.

Türk ordusunun modernize edilerek küçültülmesi, ateş gücünün yükseltilmesi ve hareket kabiliyetinin artırılması yönünde başlatılan çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi.





Profesyonel askerlik



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un, iletişim toplantılarında Hollanda ordusundan daha büyük olarak nitelendirdiği 17 tabur lağvedildi. Yeniden yapılanma projesi çerçevesinde özetle şu adımlar atıldı:

- Isparta Eğirdir’de İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı oluşturuldu. İç Güvenlik Harekâtı’nda görev alan, yani terör örgütüyle mücadelede ön planda olan bütün er, erbaş, uzman erbaş, astsubay, yedeksubay ve subaylar, bu eğitim merkezinde eğitimlerini tamamladıktan sonra birliklerinde görevlendiriliyor.

- Kara Kuvvetleri’ndeki 5 adet komando tugayının tamamen profesyonel hale getirilmesi çalışması hızlandırıldı. Bu birliklerde profesyonel komando oranı yüzde 70, jandarma komandoda da yüzde 90 seviyesine çıkarıldı. 2010’da bütün komando birlikleri tamamen profesyonel askerlerden oluşacak.

- Birinci Ordu, İkinci Ordu, Ege Ordusu ile Eğitim ve Doktrin komutanlıklarında yeniden teşkilatlanmaya gidildi. Bu çerçevede 17 tabur lağvedilirken, 583 tank ile 152 adet obüs topu envanter dışına çıkarıldı. Leopard ile M60 tanklarının sayısı artırıldı. Birliklerin büyük çoğunluğu Fırtına obüsleri ile donatıldı.

- Terörle mücadele için 2. ve 3. Ordu bölgelerinde insansız hava araçları kullanıldı. Askeri araçların çoğu, gece görüş imkânına kavuşturuldu.

- Sınır güvenliğini artırmak için Şırnak ve Çukurca’da iki jandarma sınır tugayı oluşturuldu. Bu tugaylar, yeni kurulan yedi sınır taburu ile takviye edildi. Yüksekova’daki jandarma tugayı ile birlikte Irak sınırının güvenliği üç tugayın sorumluluğuna bırakıldı.

- Teröristlerin el yapımı patlayıcı kullanmaları ve yollara mayın döşemeleri tehdidine karşı yüksek teknoloji ürünü araçlar satın alındı. Bu yolla mayınların yüzde 70’i patlamadan tespit edildi.

- Boing 737 Awacs erken ihbar ve kontrol uçakları test edildi.

- Milli olarak üretilen ilk Türk korveti Heyebeliada savaş gemisi denize indirildi. 11 adet daha inşa edilecek.

- Deniz altında 20 bin kilometre seyir yapabilen ve 50 gün kalabilen 6 yeni denizaltı 2015 yılında teslim alınacak.



Mehmetçik ayağını burkuyor



Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli er ve erbaşların, görevleri sırasında meydana gelen kazaların incelendiği bir araştırmaya göre, askerlerin en büyük sıkıntısı ayak burkulması. Eğitim ve çeşitli etkinliklerde kaza geçiren askerlerin yüzde 40.8’inin ayağı burkuluyor.

GATA uzmanları Yrd. Doç. Dr. Cengiz Han Açıkel, Dr. Hamza Çakmak ve Hakan İstanbulluoğlu’nun Ankara’da 2172 er ve erbaşla yaptığı araştırmaya göre, askerde bulundukları süre içinde çeşitli şekilde yaralanan veya kaza geçirenlerin oranı yüzde 26.6.

Kazaların yarıya yakını eğitim alanında meydana geliyor. İkinci sırada yer alan kaza alanı ise, spor sahaları. Kaza geçiren askerlerden 238’inin (yüzde 40.8) ayağı burkulmuş. Spor yaralanması oranı yüzde 22.8. Yaralananların yüzde 8.6’sı ayaklarını botlarının vurduğunu belirtti.

Trafik kazası yüzde 5.3, kafa travması yüzde 5.3, yanık yüzde 3.8, ateşli silah yaralanması ise yüzde 0.2 oranında gerçekleşmiş.

Askerlerin yüzde 65.3’ü düzenli olarak spor yapıyor. Düzenli olarak spor yapanların en çok tercih ettiği spor ise yüzde 43.7’yle futbol. Araştırmaya göre, düzenli olarak spor yapanların kaza ve yaralanma riski daha yüksek.



