-TSK'DA SOSYAL TESİSLERE SİVİL İŞ GÜCÜ ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sosyal tesislerinde askerler yerine sivil personel istihdam edilmesine ilişkin çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. TSK tarafından sosyal tesislerde askerler yerine sivil personelin istihdam edilmesi konusunda çalışma başlatıldı. İlk olarak bir pilot orduevinde gerçekleştirilecek çalışmanın hızla devam ettiği belirtildi. Çalışma tamamlandığında askerler, orduevlerinde garson, aşçı, servis elemanı görevlerini artık üstlenmeyecek, sadece dış koruma ve güvenlik görevlerinde yer alacak. Çalışmanın binlerce askeri kapsayacağı ve çok hızlı şekilde tamamlanacağı öğrenildi. Çalışma ile 200 bin kişiye istihdam sağlanacağı yönündeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.