T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TSK'DA SOSYAL TESİSLERE SİVİL İŞ GÜCÜ  ANKARA (A.A)

23 Kasım 2010 20:26

-TSK'DA SOSYAL TESİSLERE SİVİL İŞ GÜCÜ  ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sosyal tesislerinde askerler yerine sivil personel istihdam edilmesine ilişkin çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. TSK tarafından sosyal tesislerde askerler yerine sivil personelin istihdam edilmesi konusunda çalışma başlatıldı.  İlk olarak bir pilot orduevinde gerçekleştirilecek çalışmanın hızla devam ettiği belirtildi. Çalışma tamamlandığında askerler, orduevlerinde garson, aşçı, servis elemanı görevlerini artık üstlenmeyecek, sadece dış koruma ve güvenlik görevlerinde yer alacak.  Çalışmanın binlerce askeri kapsayacağı ve çok hızlı şekilde tamamlanacağı öğrenildi. Çalışma ile 200 bin kişiye istihdam sağlanacağı yönündeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24