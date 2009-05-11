TSK'da lazer dönemi

TSK'nın bugün başladığı Tuz Gölü-2009 Tatbikatı'nda kullanılan lazer sistemi sayesinde Mehmetçik yeni bir eğitim anlayışına adım attı.







Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yapılan Tuz Gölü-2009 Tatbikatı'nın basına açık bölümü, Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.



Tatbikatı izleyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları gösterilerden sonra personeli tebrik etti.

Org. Başbuğ, tatbikatta konuşlanan kuvvetlerin üzerine konulan lazer alıcılar sayesinde TSK'nın yepyeni bir eğitim anlayışı içine girdiğini söyledi. Başbuğ, bu alıcılar sayesinde artık tatbikatlardaki başarının anında sayısal olarak da görülebildiğini vurguladı.

Lazer sisteminin bir Türk firma tarafından TSK'ya uyarlandığını kaydeden Başbuğ, kasımdan itibaren tüm sistemin kullanıma geçeceğini belirtti. Başbuğ bu sistem sayesinde Şereflikoçhisar'daki tatbikat alanının dünyanın en önemli merkezlerinden biri olacağını söyledi.

