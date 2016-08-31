"TSK'da kurmaylık sınavlarında da 'FETÖ' hilesi" iddiası

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ/PDY' soruşturmasında itirafçı bir subay, "Kurmaylık sınavı yazılı ve tezli bir şekilde yapılıyor. Yazılı sınavında FETÖ’cü subaylara sınavda çıkacak olan 100 sorudan 82 veya 85’i veriliyordu. Bu nedenle FETÖ’cü subaylar kolayca kurmay oluyordu. Bizim dönemimizde, sınav öncesi 85 soru önceden verildi. Ancak bir subay arkadaşımız, önceden 85 soru verilmesine rağmen 70 soruyu doğru yanıtladı. Bu duruma çok şaşırmıştık" dedi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın imzasıyla yayımlanan (31 Ağustos 2016) haberi şöyle:

FETÖ/PDY soruşturmasında itirafçı bir subayın verdiği ifadeler, örgütün TSK’nın üst kademesini nasıl ele geçirmeye çalıştığını da ortaya çıkardı. Darbe girişiminin ardından İstanbul Harp Akademileri’ne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 124 subay ve öğrenciden 120’si tutuklanmıştı.

İddiaya göre darbeye katılmak istemeyen bazı subaylar, cuntacılar tarafından ‘gözaltına alındı’. Harp Akademileri Komutanlığı’nda görevli üst rütbeli bir komutanın da gözaltına alınmaya çalışıldığı, ancak korumalarının kargaşa çıkararak kaçmasını sağladığı öğrenildi.

‘ADAMLARINA DAĞITTILAR’

Soruşturma kapsamında itirafçı olan bir cuntacı subay, FETÖ’nün 2010 yılında kurmaylık sınavı sorularını da çalıp adamlarına dağıttığını anlattı. İtirafçı subay, soru hırsızlığını şöyle anlattı: “Kurmaylık sınavı yazılı ve tezli bir şekilde yapılıyor. Yazılı sınavında FETÖ’cü subaylara sınavda çıkacak olan 100 sorudan 82 veya 85’i veriliyordu. Bu nedenle FETÖ’cü subaylar kolayca kurmay oluyordu. Bizim dönemimizde, sınav öncesi 85 soru önceden verildi. Ancak bir subay arkadaşımız, önceden 85 soru verilmesine rağmen 70 soruyu doğru yanıtladı. Bu duruma çok şaşırmıştık.”

EŞLERİ KPSS ZANLISI ÇIKTI

Soruşturmada şüpheli 120 subaydan 40’ının eşlerinin de KPSS zanlısı olduğu ve çalıntı sorularla devlet memuru oldukları belirlendi.