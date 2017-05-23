TSK'da 'FETÖ' operasyonu: 144 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin Bylock kullanıcısı ve itirafçı ifadelerinde isimleri geçen 'asker ve örgüt abileri'nden oluşan 144 kişi için gözaltı kararı verdi.



Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen operasyonda birden fazla ilde gözaltı ve hakimlik kararı ile arama işlemi gerçekleştirildi.

İtirafçı ifadelerinde isimleri geçti

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Gözaltına alınan şüphelilerin Bylock kullanıcısı oldukları ya da itirafçı ifadelerinde isimlerinin geçtiği öğrenildi.