TSK'da Ergenekon önlemleri

Genelkurmay Başkanlığı, Ergenekon soruşturmasının bazı emekli ve muvazzaf subaylara uzanmasından sonra Mayıs 2008'de başlattığı soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.



Kuvvet komutanlarını toplayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un bir dizi yeni emir verdiği öğrenildi. İşte, SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre orgeneral Başbuğ başkanlığında 7 Ocak 2008'de Genelkurmay Karargâhı'nda kuvvet komutanları ile yapılan toplantıda alınan önemli emirler ve alınan önlemler:



Dosyalar incelensin emir:

Gözaltına alınan ve tutuklanan görevdeki subay/ astsubayların dosyaları incelensin. Askeri personelin iddia edilen terör eylemine nasıl karıştıkları da değerlendirilecek.



Önlem:

TSK'nın yıpratılmasına yol açan, hukuki meşruiyeti olmayan, askeri personelin görev tanımı dışına taşan faaliyetleri yaptırıma konu edilecek.



Belgelere güvenlik emr:



Medyaya yansıyan askeri belgelerin gerçek olup olmadığı ve kaynağı araştırılsın. Gerçek olan belgelerin nasıl sızdığı, olmayanlarınsa nasıl hazırlandığı incelensin.



Önlem:

Yüksek güvenlikli "e-yazışma" yöntemi geliştirilecek. Kırtasiye kullanımı asgariye indirilecek. Telefon dinlemeye karşı daha güvenli hale getirilecek. Kriptolama sistemleri, dijital kodlar sürekli güncellenecek.



Mühimmata sıkı takip:

Ele geçirilen silah ve mühimmatların TSK envanterine kayıtlı olup olmadığına bakılsın.



Önlem:

Askeri silah ve mühimmatları için "alternatifli takip" sistemi kurulacak. Silah ve mühimmatların amaç dışı kullanıma izin verilmeyecek. Askeri tesislerin giriş ve çıkışlarına hassas teknik donanımlar kurulacak.