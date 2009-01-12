TSK'da Ergenekon önlemleri

Genelkurmay Başkanlığı, Ergenekon soruşturmasının
bazı emekli ve muvazzaf subaylara uzanmasından sonra Mayıs 2008'de
başlattığı soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.
Kuvvet
komutanlarını toplayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un
bir dizi yeni emir verdiği öğrenildi. İşte, SABAH'ın ulaştığı bilgilere
göre orgeneral Başbuğ başkanlığında 7 Ocak 2008'de Genelkurmay
Karargâhı'nda kuvvet komutanları ile yapılan toplantıda alınan önemli
emirler ve alınan önlemler:
Dosyalar incelensin emir:
Gözaltına
alınan ve tutuklanan görevdeki subay/ astsubayların dosyaları
incelensin. Askeri personelin iddia edilen terör eylemine nasıl
karıştıkları da değerlendirilecek.
Önlem:
TSK'nın
yıpratılmasına yol açan, hukuki meşruiyeti olmayan, askeri personelin
görev tanımı dışına taşan faaliyetleri yaptırıma konu edilecek.
Belgelere güvenlik emr:
Medyaya
yansıyan askeri belgelerin gerçek olup olmadığı ve kaynağı
araştırılsın. Gerçek olan belgelerin nasıl sızdığı, olmayanlarınsa
nasıl hazırlandığı incelensin.
Önlem:
Yüksek
güvenlikli "e-yazışma" yöntemi geliştirilecek. Kırtasiye kullanımı
asgariye indirilecek. Telefon dinlemeye karşı daha güvenli hale
getirilecek. Kriptolama sistemleri, dijital kodlar sürekli
güncellenecek.
Mühimmata sıkı takip:
Ele geçirilen silah ve mühimmatların TSK envanterine kayıtlı olup olmadığına bakılsın.
Önlem:
Askeri
silah ve mühimmatları için "alternatifli takip" sistemi kurulacak.
Silah ve mühimmatların amaç dışı kullanıma izin verilmeyecek. Askeri
tesislerin giriş ve çıkışlarına hassas teknik donanımlar kurulacak.