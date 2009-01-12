T24 LogoT24 Logo
Politika

TSK'da Ergenekon önlemleri

Genelkurmay Başkanlığı, Ergenekon soruşturmasının bazı emekli subaylara uzanmasından sonra başlattığı soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor

12 Ocak 2009 02:00

Genelkurmay Başkanlığı, Ergenekon soruşturmasının bazı emekli ve muvazzaf subaylara uzanmasından sonra Mayıs 2008'de başlattığı soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.

Kuvvet komutanlarını toplayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un bir dizi yeni emir verdiği öğrenildi. İşte, SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre orgeneral Başbuğ başkanlığında 7 Ocak 2008'de Genelkurmay Karargâhı'nda kuvvet komutanları ile yapılan toplantıda alınan önemli emirler ve alınan önlemler:

Dosyalar incelensin emir:
Gözaltına alınan ve tutuklanan görevdeki subay/ astsubayların dosyaları incelensin. Askeri personelin iddia edilen terör eylemine nasıl karıştıkları da değerlendirilecek.

Önlem:
TSK'nın yıpratılmasına yol açan, hukuki meşruiyeti olmayan, askeri personelin görev tanımı dışına taşan faaliyetleri yaptırıma konu edilecek.

Belgelere güvenlik emr:

Medyaya yansıyan askeri belgelerin gerçek olup olmadığı ve kaynağı araştırılsın. Gerçek olan belgelerin nasıl sızdığı, olmayanlarınsa nasıl hazırlandığı incelensin.

Önlem:
Yüksek güvenlikli "e-yazışma" yöntemi geliştirilecek. Kırtasiye kullanımı asgariye indirilecek. Telefon dinlemeye karşı daha güvenli hale getirilecek. Kriptolama sistemleri, dijital kodlar sürekli güncellenecek.

Mühimmata sıkı takip:
Ele geçirilen silah ve mühimmatların TSK envanterine kayıtlı olup olmadığına bakılsın.

Önlem:
Askeri silah ve mühimmatları için "alternatifli takip" sistemi kurulacak. Silah ve mühimmatların amaç dışı kullanıma izin verilmeyecek. Askeri tesislerin giriş ve çıkışlarına hassas teknik donanımlar kurulacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24