TSK'da 540 personel daha görevden uzaklaştırıldı

"FETÖ soruşturması" kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 540 personel daha görevlerinden uzaklaştırıldı. HSYK da aynı soruşturma kapsamında 66 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "FETÖ soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 113, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 427 askeri personel, geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Görevden uzaklaştırılan askeri personelin 368'i subay" dedi.

Işık ayrıca aynı soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden toplam 3 bin 699 askeri personelin ihraç edildiğini açıkladı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da (HSYK) "FETÖ/PDY üyeliği" iddiasıyla 66 hakim ve savcıyı daha görevden uzaklaştırdı.

HSYK böylece, soruşturmanın başından itibaren 3 bin 456 hakim ve savcıyı ihraç etmiş oldu.

HSYK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, önümüzdeki hafta daha önce ihraç kararları verilen 3 bin 390 hakim-savcının yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilip karara bağlanacağını söyledi.

Yılmaz, aralarında eski HSYK üyelerinin de olduğu byLock kullanan bin 800 yargı üyesinin isminin belirlendiğini de açıkladı.