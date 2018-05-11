TSK'da 211'i görevde 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı

"FETÖ tarafından TSK'ye sızdırıldığı" iddia edilen 300 askere yönelik İstanbul merkezli operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ imamları ile ankesörlü telefon ile irtibat kurdukları" belirlenen ve itirafçıların isimlerini verdiği 211'i muvazzaf olmak üzere toplam 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, şahıslar hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararla adreslerine sabah 04.00 itibariyle eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.