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TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 2 bin 872 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

"Sivil kişiler ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat gösteriliyor"

06 Mart 2018 12:47

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısından bulunan Afrin'e ÖSO ile birlikte düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nda, "2 bin 872 terör örgütü mensubunun etkisi hâle getirildiğini" duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Harekatın başlangıcından itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2872'ye yükseldi. Harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülüyor.

Açıklamada, Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde yürütüldüğü belirtilen bilgilendirmede, faaliyetlerin ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütüldüğü bildirildi.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil/masum kişiler ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği vurgulandı.

 

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