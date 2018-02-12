TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 1369 terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı 24'üncü gününe girerken, operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1369’a yükseldiğini açıkladı. Düzenlenen hava harekatında 15 hedefin de imha edildiği duyuruldu.

TSK tarafından yapılan açıklamada "Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 12 Şubat 2018 tarihinde, 103 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369 olmuştur" denildi.