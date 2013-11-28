TSK yeniden yapılandırılıyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) olağan toplantısında, TSK'nın hazırlık durumu ve yeniden yapılandırma çalışmaları, terörizmle mücadele ve GATA'nın üniversite olarak yapılandırılması çalışmaları ile ilgili konuların görüşüldüğü bildirildi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kış dönemi toplantısı, bu gün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yapıldı. Fevzi Çakmak Salonu'nda yapılan toplantıya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi, EDOK Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele katıldı.

Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

YAŞ üyeleri, Başbakan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, Aslanlı Yol'un başında komutanlar tarafından karşılandı.

Şura üyeleri, Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında, üzerinde ''YAŞ üyeleri'' yazan kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk eşliğinde, Aslanlı Yol'dan yürüdü.

Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Erdoğan başkanlığındaki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, deftere kaydettiklerini sesli olarak okudu.

Başbakan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

''2013 yılı Yüksek Askeri Şura'sı Kış Dönemi çalışmaları vesilesiyle, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i bir kez daha minnetle anıyoruz.

Türkiye'yi O'nun gösterdiği 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' hedefi doğrultusunda tüm gücümüzle ve kararlılığımızla çalışmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek, O'nun vasiyetini yerine getirmeyi amaçlıyoruz.''

Cumhurbaşkanı Gül, yemek verdi

YAŞ üyeleri, sabahki toplantının ardından Çankaya Köşkü'ne çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YAŞ üyelerine Köşk'te öğle yemeği verdi. Öğleden sonra karargahta devam eden toplantının ardından Orgeneral Özel ile Milli Savunma Bakanı Yılmaz, saat 18.30'da yeniden Köşk'e çıktı. Özel ile Yılmaz, Yüksek Askeri Şura sonuçlarını Gül'e arz etti.

Şura kararları Cumhurbaşkanı Gül'ün onayının ardından yürürlüğe girdi.

Toplantıda alınan kararlarla ilgili şu açıklama yapıldı:

4 karar

Yüksek Askerî Şûra Olağan Toplantısı, 28 Kasım 2013 tarihinde, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında yapılmıştır. Toplantıda;

a. Türk Silahlı Kuvvetleri Hazırlık Durumu ve Değerlendirilmesi,

b. Terörizmle Mücadele ve Değerlendirilmesi,

c. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları,

ç. GATA’nın Üniversite Olarak Yapılandırılması çalışmaları ile ilgili konular görüşülmüştür.

Suriye değerlendirildi

Toplantının genel gündemini, Türk Silahlı Kvvetleri'nin harbe hazırlık durumu oluşturdu. Suriye'deki gelişmeler nedeniyle 2. Ordu'nun yapısı ve harbe hazırlık durumu toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Terör örgütü PKK'nın çekilmeyi durdurması ve iç güvenlik harekat bölgesindeki durum ile çözüm sürecinde gelinen aşamada toplantıda değerlendirilen konular arasında yer aldı. PKK'nın yanısıra El Kaide gibi bölgede etkin olmaya başlayan unsurlar da toplantıda masaya yatırıldı.

Doğu Akdeniz'de güçlü donanma

Toplantıda ele alınan bir başka konu ise donanmanın özellikle Doğu Akdeniz'deki gücünün artırılması oldu. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin çalışmasına göre, küresel ticaretin yüzde 30'u, petrola ticaretinin de yüzde 25'i Akdeniz üzerinden yapılıyor. Suriye krizi, ABD, Rusya ve Çin başta olmak üzere büyük ülkelerin Akdeniz'deki askeri varlıklarını artırmasına neden oldu. Türkiye'nin de hem petrol - doğalgaz gibi enerji kaynaklarına sahip olması hem de deniz ticareti nedeniyle Doğu Akdeniz'de daha güçlü bir harp filosu bulundurma gereğinin toplantıda değerlendirilen konular içinde yer aldığı belirtildi. Türkiye; ABD, Rusya ve Çin gibi Akdeniz'de zaman içinde deniz gücüne sahip bir güç olmayı planlıyor. Mil-Gem projesi çerçevesinde üretiler korvetler ayrı bir önem taşıyor.

TSK profesyonelleştirilecek

Ayrıca zaman içinde TSK'nın daha fazla profesyonel personelden oluşması planlanıyor. Şu aşamada kamonda tugaylarının profesyonelleşmesi önemli ölçüde tamamlanmış durumda. Bunun yanısıra tabur ve tugay gibi yapıların hareket kabiliyetinin yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Başlatılan çalışma ile TBK'nın mobil, hareketli birliklerden oluşması amaçlanıyor. TSK'nın teklojik gücünün yükseltilmesi, orta ve uzun menzilli füzelere sahip bir güç haline gelmesi yönünde de toplantıda önemli kararlar alındığı yorumları yapıldı.