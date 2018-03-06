TSK ve ÖSO Afrin'de 3 köyü daha ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nca (ÖSO), icra edilen Zeytin Dalı Harekâtı'nda, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerinin PYD unsurlarından temizlendiği açıklandı.

AA'nın haberine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köyleri ele geçirildi.



Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.



TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana Afrin'de 4'ü belde merkezi, 117'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 147 bölgeyi kontrol altına aldı.