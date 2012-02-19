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TSK: Uludere pilotları 'izole' edilmedi

Genelkurmay, Uludere operasyonuna katılan pilotların yaşadıkları rahatsızlık nedeniyle birliklerinde izole edildikleri yalanladı.

19 Şubat 2012 17:21

T24 - Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, medyada yeralan sınır ötesi hava harekatına katılan pilotlarının yaşadıkları rahatsızlık nedeniyle birliklerinde izole edildikleri ve güvenlik gerekçesi ile bir süre kimseyle görüşemedikleri yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

18-19 Şubat 2012 tarihli bazı basın ve yayın organlarında, sınır ötesi hava harekatına iştirak eden Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının yaşadıkları rahatsızlık nedeniyle 10 gün birliklerinde izole edildikleri ve güvenlik gerekçesi ile bir süre kimseyle görüşemedikleri yönünde iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

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