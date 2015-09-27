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TSK Türk hacıların ülkeye getirilmesi için uçak gönderecek

Hacıların getirilmesi için 12 Sağlık Bakanlığı personeli ve C-130 uçağı yarın Cidde'ye gönderilecek

27 Eylül 2015 02:29

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan'ın Mina bölgesinde "şeytan taşlama" esnasında meydana gelen ve 2'si Türk 769 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından harekete geçti ve Türk hacıların Türkiye’ye intikalini sağlamak amacıyla; Türk Hava Kuvvetlerine ait bir adet C-130 uçağı içerisinde Sağlık Bakanlığına ait 12 personelden oluşan bir ekibi yarın Cidde'ye göndereceğini duyurdu.

TSK'nın resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"24 Eylül 2015 Perşembe günü Mekke’nin Mina bölgesinde Hac ibadeti esnasında meydana gelen izdiham sonucunda içerisinde bazı Türk hacıların da yer aldığı pek çok insan vefat etmiş ve yaralanmıştır.

Söz konusu elim olayda yaralanan Türk hacıların Türkiye’ye intikalini sağlamak maksadıyla; Türk Hava Kuvvetlerine ait bir adet C-130 uçağı içerisinde Sağlık Bakanlığına ait 12 personelden oluşan bir ekip ile birlikte yarın saat 17:00’da Etimesgut/Ankara’dan Cidde havaalanına hareket edecektir.

Bu vesileyle, meydana gelen üzücü olayda hayatını kaybeden eden Hacılarımıza Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı; yaralanan Hacılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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