TSK: Toplantılar gerek duyulduğunda yapılacak

T24 - Bugün saat 11.00'de gerçekleştirilmesi gereken olağan basın bilgilendirme toplantısı iptal edildi. Konuya ilişkin olarak Genelkurmay Başkanlığı'ndan, "Basın açıklamaları 2010 yılı içerisinde ihtiyaç duyulduğu haftalarda yapılacaktır" açıklaması yapıldı. Bu arada Anayasa Mahkemesi, askeri kurum komutanlarının askeri hâkimlerin sicil amiri olmasına ilişkin Askeri Hâkimler Kanunu hükmünü, yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatını güvenceye alan Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.



Genelkurmay Başkanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantılarının, bu yıl ihtiyaç duyulan haftalarda yapılacağı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, her hafta Cuma günleri yapılmakta olan haftalık basın bilgilendirme toplantılarının 2010 yılında ihtiyaç duyulan haftalarda yapılacağı, basını bilgilendirme toplantısının yapılacağı haftaların ilgili medya mensuplarına iletileceği kaydedildi.



Komutanlar, askeri hâkimin sicil amiri olamayacak



Yüksek mahkemenin gerekçeli kararında, Anayasa'nın yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatına ilişkin amir hükümlerine yer verildikten sonra, Anayasa'nın 145. maddesinde ise askeri hâkim ve savcıların görevli oldukları komutanlıkla ilişkilerinin mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatına göre kanunla düzenleneceğinin belirtildiği ifade edildi.



Yargı bağımsızlığının askeri yargı için de geçerli olduğu konusunda kuşku bulunmadığının altı çizilen kararda, askeri hâkimlere, bağlı oldukları komutanlar veya askeri kurum amirleriyle kıdemli hâkimler tarafından subay sicili verilmesi işleminin hâkim bağımsızlığı ilkesiyle doğrudan ilgili olduğu kaydedildi.



'Teminata aykırı'



Kararda, askerlik hizmetinin gereklerinin, mahkemelerin bağımsızlığına ve bu bağımsızlığın güvencesi ve dayanağı olan hâkimlik teminatına dokunmadığı sürece geçerli olabileceği anlatılarak şöyle devam edildi:



''Askeri mahkemelerin anayasal yapısı karşısında askerlik hizmetlerinin gerekleri nedenine dayanılarak askeri mahkemelerde görev yapan hâkimlerin bağımsızlığının ve teminatının zedelenmesine yol açılması savunulamaz. Hâkimlerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatını koruyacak güvenlik alanının sınırına dayandığı anda askerlik hizmetlerinin gereklerinin işletilmemesi gerekir.



Askeri Hâkimler Kanunu gereğince, askeri hâkim ve yardımcıları tarafından verilen kararlara karşı kanun yollarına başvurulması durumunda Askeri Yargıtay Daireleri ve Daireler Kurulu'nca dosyaların incelenmesi sonucunda mesleki sicil notu verilmektedir. Bu yolla askeri hâkimlerin mesleki yeterlilikleri denetlenmekte iken, ayrıca sıralı idari sicil üstleri ve kıdemli askeri hâkimler tarafından askeri hâkimlere idari sicil düzenlenmesi, askeri mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda güvensizlik ve şüphe uyandırabilir. Yargılama aşamasında böyle bir güvensizliğin ve şüphenin ortaya çıkma olasılığı, subay sicili uygulamasını mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine ve hâkimlik teminatına aykırı kılmaktadır. Bu nedenle nezdinde askeri mahkeme kurulan komutan veya askeri kurum amirleri ile kıdemli askeri hâkimlerin askeri hâkimlere subay sicili belgesi vermesi, askeri mahkemelerin bağımsızlığına ve hâkimlik teminatına aykırılık oluşturmaktadır.''



Söz konusu maddelerin iptali kararı, Başkanvekili Osman Paksüt'ün karşı oyuyla ve oy çokluğuyla alındı.

