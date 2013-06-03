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TSK: Teröristler taciz ateşi açtı, meşru müdafaa kapsamında uçuş yapıldı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Şırnak Uludere'deki bir üs bölgesine PKK'lılar tarafından taciz ateşi açıldığı ve 1 uzman çavuşun hafif yaralandığı açıklandı

03 Haziran 2013 20:44

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ın Uludere ilçesi Gülyazı bölgesinde "bir grup teröristin taciz ateşi açtığını" duyurdu. Genelkurmay, can kaybı olmayan olay sırasında 2meşru müdafaa kapsamında taarruz helikopteri ile ateşle keşif uçuşu yapıldığını" bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı'nın yazılı açıklamasında, taarruz helikopteriyle ateş açılarak yapılan keşif uçuşunun "meşru müdafaa kapsamında" yapıldığının vurgulanması ve açıklama metninde bu ifadenin altının çizilmesi dikkat çekti.

PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da 3 Ocak'ta başlayan görüşmeler ve daha sonra gelişen ateşkes ile PKK unsurlarının sınır ötesine çekilmesinin ardından beş aydır ilk çatışma haberi Uludere bölgesinden geldi.

'Ateş açıldı, meşru müfaa kapsamında uçuş yapıldı'

Genelkurmay Başkanlığı; haberi resmi intüernet sitesinden şu açıklamayla duyurdu:

"Bugün (3 Haziran 2013) saat 12.05 ve saat 12.30 sıralarında, Türkiye-Irak Hududu üzerinde ve Şırnak-Uludere-Gülyazı bölgesinde bulunan Karaçalı Üs Bölgesine bir grup terörist tarafından taciz ateşi açılmış, açılan ateş sonucu yerden seken taşlardan bir Jandarma Uzman Çavuş hafif şekilde yaralanmıştır. Ateş edilen bölgeye, meşru müdafaa kapsamında, 12.40-13.00 saatleri arasında bir Kobra (AH-1) Taarruz Helikopter kolu ile ateşle keşif faaliyeti icra edilmiştir.

Durumdan Şırnak Valiliği bilgilendirilmiştir."

 

'TSK Doğruladı Fakat Yanlış Bilgi Veriyor'

 

34 kişinin öldüğü 28 Aralık 2011 tarihinde işlenen Roboskî katliamında kardeşi ile birlikte 11 yakınını kaybeden ve o günden bu yana Roboskî'nin sözcüsü olan Ferhat Encü, twitter üzerinden operasyonu bildirdi.

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