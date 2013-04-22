TSK: Teröristle mücadele devam ediyor

Genelkurmay Başkanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerinden haberler" başlığı altında yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin yasalarda ve Hükûmet direktifinde belirtildiği şekilde teröristle mücadelesi devam etmektedir" dedi.

Genelkurmay, geçen hafta Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun "parçalanmaya yönelik artan çaba var" şeklinde açıklaması üzerine, "Jandarma Genel Komutanlığının 2012 yılı Faaliyet Raporu önsözü ile ilgili olarak kamuoyuna yapılan açıklama konusunda ilgili komutanlığa herhangi bir yönlendirmede bulunulmamıştır. Ayrıca, konu ile ilgili Sayın Başbakanın bir girişimi de olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde 11 haber yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden haberler başlığı ile kamuoyuna duyurulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 1

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yasalarda ve Hükûmet direktifinde belirtildiği şekilde teröristle mücadelesi devam etmektedir.



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 2

Jandarma Genel Komutanlığının 2012 yılı Faaliyet Raporu önsözü ile ilgili olarak kamuoyuna yapılan açıklama konusunda ilgili komutanlığa herhangi bir yönlendirmede bulunulmamıştır. Ayrıca, konu ile ilgili Sayın Başbakanın bir girişimi de olmamıştır.



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 3

Mamak Askerî Cezaevi'nin "Otel" olarak düzenlenmesi konusunda herhangi bir çalışma söz konusu değildir.



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 4

Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü arasında 20 Aralık 2012 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde; 29 Aralık 2012-21 Nisan 2013 tarihleri arasında 63.983 Mehmetçiğin uçakla ücretsiz olarak intikali sağlanmıştır.



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 5

Kıbrıs Barış Harekâtı esnasında gösterdikleri başarılar nedeniyle, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında; 1975-1983 yılları arasında, 255 personele Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası, 307 personele Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Madalyası, 71 personele Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilmiş, şehit olan 399 personelin ailelerine de Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası (gümüş) tevcih edilmiştir.



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 6

1. Ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin destek verdiği ve NATO usül ve esaslarına göre faaliyet gösteren Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığınca, dünyada o ay meydana gelen terör olayları hakkında kamuoyunu ve akademik çevreleri bilgilendirmek amacıyla aylık raporlar yayımlanmaktadır.

2. Anılan raporlarda, büyük çaplı eylemleri dışında Bölücü Terör Örgütü ve benzeri uluslararası terör örgütlerinin isimleri açık olarak ifade edilmemektedir.



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 7

1. Türk Hava Kuvvetlerinin 100'üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Ekim 2009 tarihinde İstanbul'da "100'üncü Yıl Anıtı" inşa edilmesi planlanmıştır.

2. Uygulama projeleri, İstanbul VII numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan 100'üncü Yıl Anıtı, İstanbul Valiliği tarafından Atatürk Havalimanının Hava Harp Okuluna ait askerî bölümünde inşa ettirilmiştir.

3. 100'üncü Yıl Anıtının kabulü esnasında inşaatta ve çevre düzenlemesinde tespit edilen bazı aksaklıklar İstanbul Valiliğine bildirilmiş; aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar halen devam etmektedir.

4. Aksaklıkların giderilmesini müteakip anıt hizmete açılacaktır.



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 8

1. Somali'ye insani yardım malzemesi taşıyan M/V Aqua Luna isimli ticari gemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koruma ve refakatinde Mogadişu/SOMALİ limanını müteakip Berbera/SOMALİ limanına emniyetle intikal etmiş ve yükünü boşaltmıştır.

2. 19 Mart 2013 tarihinden 18 Nisan 2013 tarihine kadar geçen 31 günlük sürede, 3800 deniz mili boyunca M/V Aqua Luna isimli gemiye, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Somali havzasında TCG GÖKÇEADA Fırkateyni tarafından refakat edilmiş ve koruma sağlanmıştır.

3. Refekat görevini müteakip Berbera/SOMALİ limanından ayrılan TCG GÖKÇEADA Fırkateyni, Türkiye'ye dönüş yolunda sırasıyla; 20-23 Nisan 2013 tarihleri arasında Cidde/SUUDİ ARABİSTAN, 24-27 Nisan 2013 tarihleri arasında Akabe/ÜRDÜN ve 29-30 Nisan tarihleri arasında İskenderiye/MISIR Liman ziyaretlerini gerçekleştirecek ve 2 Mayıs 2013 tarihinde Aksaz/Marmaris deniz üssüne intikal edecektir.



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 9

1. Anadolu Yıldızı-2013 Arama Kurtarma Tatbikatı, 16-19 Nisan 2013 tarihleri arasında, Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma unsurları ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) katılımıyla, müşterek bir senaryo dahilinde icra edilmiştir.

2. Tatbikata; Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma sisteminde yer alan Kara/Deniz/Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından çeşitli tipte gemi, uçak ve helikopterler ile Arama Kurtarma konusunda eğitim almış personelden oluşan timler oyuncu olarak katılmıştır.

3. Basına açık olarak icra edilen bu tatbikatı 22 ülkeden 30 yabancı askerî temsilci de izlemiştir.



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 10

23 Nisan 2013 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Genelkurmay Başkanlığının katkılarıyla Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "Ocak, Mehmetçiğin Dünyası" adlı fotoğraf sergisi, 23-29 Nisan 2013 tarihleri arasında Anıtkabir'de ziyarete açılacaktır.



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 11

1. Bu yıl 44'üncüsü düzenlenen "İstanbul-Asya Bölgesi TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri" Yarışmasında; Deniz Lisesi Komutanlığı öğrencileri tarafından hazırlanan yedi proje 25-29 Mart 2013 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde sergilenmiş, sergilenen projelerden beşi ödül almıştır.

2. Alınan bu ödüllerle Deniz Lisesi Komutanlığı, yarışmaya katılan 44 okul içerisinde en başarılı okul olmuştur.