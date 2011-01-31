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Dünya

TSK SURİYE ORDUSUNU EĞİTECEK ŞAM (A.A)

31 Ocak 2011 14:44

-TSK SURİYE ORDUSUNU EĞİTECEK ŞAM (A.A) - 31.01.2011 - Türkiye ve Suriye arasında son yıllarda yoğunlaşan askeri düzeydeki temaslar çerçevesinde, Suriye askerinin Türk askeri tarafından bazı alanlarda eğitilmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.  Çeşitli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Genelkurmay İkinci Başkanı Aslan Güner'in Aralık ayında Şam'a yaptığı ziyaret sırasında eğitim konusunun detayları değerlendirildi. Suriye bölücü örgüte sığınak verdiği için 1998 yılında savaşın eşiğine gelen ancak günümüzde PKK'ya karşı tam bir işbirliği yürüten Türk ve Suriye orduları arasındaki ilişki, karşılıklı askeri ziyaretlerle pekiştirildi. İki ülke askeri birlikleri, son yıllarda çeşitli boyutlarda ortak tatbikatlar gerçekleştirdi. Orgeneral Aslan Güner'in katılımıyla Aralık ayında Şam'da yapılan Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısında bu işbirliğinin derinleştirilerek eğitim konusunun ele alındığı öne sürüldü. Bu çerçevede, Türk askerinin Suriye askerlerini bazı alanlarda eğitmesine ilişkin konunun detaylarının görüşüldüğü kaydedildi. Suriye askerlerinin Türk askerleri tarafından eğitilmesi halinde, uzun yıllar eski Sovyetler Birliği ile müttefik olan Suriye ordusunun Sovyet ekolünden Batı ekolüne kayabileceği yorumları yapılıyor. İki ülke orduları arasında savaşın eşiğinden ortak tatbikatlara kadar uzanan askeri işbirliği süreci, 1998 yılında imzalanan ve PKK'ya karşı işbirliğini öngören Adana Mutabakatı ile başladı. Türkiye ve Suriye arasındaki siyasi ilişkilerin de miladı sayılan Adana Mutabakatı, PKK'ya karşı iki ülkenin işbirliği yapmasını öngörüyordu. Ancak iki ülke ilişkilerinin kısa sürede gelişmesi ile askeri temaslar arttığı gibi PKK'ya karşı yürütülen işbirliği de pekiştirildi. Suriye güvenlik güçleri, PKK'ya yönelik çok sayıda operasyon yaptı.

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