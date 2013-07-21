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TSK: Suriye'den açılan ateşe karşılık verildi

Genelkurmay Başkanlığı, hudut hattında görev yapan zırhlı araca Suriye tarafından açılan ateşe karşılık verildiğini açıkladı

21 Temmuz 2013 19:19

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, Türkiye-Suriye hududunda 2'nci Hudut Alay Komutanlığı Oğulpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, saat 02.25'te hudut hattında görev yapan taktik tekerlekli zırhlı araca Suriye tarafından 10-15 el ateş açıldı. Aynı bölgede görev yapan geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, angajman kuralları çerçevesinde ateş açılan bölgeye, ateşle karşılık verdi.

ntvmsnbc.com'da yayımlanan habere göre, öte yandan sınırda PYD ile El Nusra arasındaki çatışmalar 6. gününe girdi. Resulayn'da günler sonra dün gece yeniden silah sesleri duyuldu. PYD ile El Nusra arasındaki çatışmalar nedeniyle Ceylanpınar'da tedirginlik yaşandı.

Gece çatışmalardan sektiği öne sürülen iki uçaksavar mermisi bir evin bahçe duvarı ile başka bir evin damına isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Anonslarla halkın dışarıya çıkmaması istendi.

Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da da PYD ile Özgür Suriye Ordusu arasında gece çatışma yaşandı. Özgür Suriye Ordusu'nun Tel Abyad'ı kontrolüne aldığı belirtiliyor.

 

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