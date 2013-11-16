TSK: Suriye Türk uçaklarını taciz etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de konuşlu hava savunma sisteminin Türk uçaklarına 30 saniye süreyle kilitlenerek tacizde bulunduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın günlük faaliyetlerine ilişkin açıklamasına göre, İncirlik Üssü'nden kalkan ve 2 F-16 uçağına, Hatay üzerinde, Suriye'de konuşlu bir SA-2 füze sistemi tarafından, saat 08.40'da, 10 saniye süre ile Merzifon meydanından kalkan 1 F-16 uçağına, Hatay üzerinde, Suriye'de konuşlu 1 SA-2 füze sistemi tarafından, saat 12.51'de, 10 saniye süre ile Merzifon meydanından kalkan 2 F-16 uçağına, Hatay'ın Dörtyol İlçesi üzerinde Suriye'de konuşlu 1 SA-2 füze sistemi tarafından saat 16.10'da, 10 saniye olmak üzere toplam 30 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle üç kez tacizde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, ayrıca İncirlik'ten saat 08.29'da kalkış yaparak, Gaziantep-Hatay-Şanlıurfa bölgesinde Hava Muharebe Devriye Görevi yapan iki F-16 uçağı, İtalya'ya ait tipi T/E 1 hava aracının Kırpaşa Yarımadası doğusunda KKTC hava sahasını üç kez ihlal etmesi üzerine, Karpaz Burnu/KKTC doğusuna yönlendirilmiş ve söz konusu İtalya'ya ait hava aracına saat 11.08'de önleme yapıldığı bildirildi.

Merzifon'dan saat 11.52'de kalkış yaparak, Gaziantep bölgesinde Hava Muharebe Devriye Görevi icra eden 2 F-16 uçağının da Suriye'ye ait bir adet SU-24 uçağının sınıra yaklaşması üzerine bölgeye yönlendirildiği ancak söz konusu hava aracı sınıra 1.4 deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaştığı vurgulandı.