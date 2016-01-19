'TSK Suriye sınırından Cerablus'a girdi' iddiası

TSK'nın Suriye sınırını geçerek Cerablus bölgesine girdiği, burada mayın arama cihazları ve sinyal kesici tekniği yerleştirdiği iddia edildi.

Yeni Şafak'ın 11 Ocak nüshasında yer alan haberde muhaliflerin Halep’in kuzeyinde 1200 kişilik kuvvetle IŞİD’e yönelik kapsamlı bir harekat başlatarak dört köyü aldığı ve hedefin 'güvenli bölge' olarak planlanan Cerablus’u almak olduğu bildirildi.

ANHA'nın haberine göre TSK mayın arama ve temizleme cihazı bu akşam saatlerinde askeri araçlar ve iş makinaları eşliğinde Cerablus sınır kapısı üzerinden Suriye topraklarına girdi. Türk askerleri sınırı geçtikten sonra da Suriye toprakları içinde arazide batı yönüne doğru hareket etti.

Bin TSK askeri Cerablus’a geçti mi?

Bir diğer kaynağın henüz teyit edilemeyen bilgilerine göre ise, Türk ordusundan yaklaşık bin kişilik bir askeri güç Suriye topraklarına girmiş durumda. Bu askerler sınıra yakın bir alanda Suriye topraklarında konumlanmış bulunuyor.