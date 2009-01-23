TSK Star'ı şikâyet etti

Genelkurmay Başkanlığı, emekli Albay Abdülkerim Kırca ile ilgili haberinden ötürü Basın Konseyi ve Gazeteciler Cemiyeti'nden Star gazetesine yaptırım uygulanmasını istedi.



Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Yarbay Mustafa Dönmez’in evinde bulunan silah ve mühimmat hakkında, "Bulunan silah ve malzemelerle ilgili konuya biz çok önem veriyoruz. Bu konunun, soruşturmanın netleşmesini herkesten fazla biz istiyoruz" dedi. Tuğgeneral Gürak, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde vefat eden malul gazi emekli Albay Abdülkerim Kırca hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak "meslek ilkelerine aykırı yayın yapıldığı" gerekçesiyle Basın Konseyi ve Gazeteciler Cemiyeti nezdinde gerekli girişimde bulunulduğunu ve bir basın organına yönelik "yaptırım uygulanmasının" talep edildiğini bildirdi.



Bu çerçevede Genelkurmay Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın ve incelemenin devam ettiğini belirten Tuğgeneral Gürak, soruşturmanın sonuçlarının "kamuoyu ile paylaşılabilecek bölümü olması halinde aylaşılacağını" kaydetti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ arasında yapılan haftalık görüşmeyle ilgili soru üzerine Tuğgeneral Gürak, bu görüşmelerin bundan sonra her hafta Perşembe günü yapılacağını bildirdi. Gürak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ’un Perşembe günleri ilk önce Başbakan Erdoğan’la ardından da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşeceğini bildirdi. Orgeneral Başbuğ’un bu hafta, programlar uyuşmadığı için ilk önce Cumhurbaşkanı Gül ile görüştüğünü ifade eden Tuğgeneral Gürak, Başbakan Erdoğan ile Orgeneral Başbuğ’un haftalık görüşmesine ilişkin talebin kimden geldiği yönündeki soruyu ise yanıtlamadı. Irak’ın hava sahasının kullanımı ile ilgili bir soru üzerine ise Tuğgeneral Gürak, "Irak’la ilgili mevcut mekanizma aynen devam etmektedir. Şu anda bir problem mevcut değildir" dedi.

