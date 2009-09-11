TSK: Son terörist öldürülünceye kadar operasyonlar sürecek

Genelkurmay, 'TSK operasyonlara son vermeli' diyen DTP'ye karşılık son terörist öldürülünceye kadar operasyonların süreceğini vurguladı.

Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler, Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen çatışma sonrasında bölücü terör örgütüne ait telsizlerin dinlenilmesinden elde edilen bilgilere göre, bu çatışmada teröristlerin çok sayıda ölü ve yaralıları olduğunun anlaşıldığını bildirdi.

Tümgeneral Güler, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, 8 Eylül 2009 günü Siirt'in Eruh ilçesinde yapılan arazi arama-tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile temasa girildiğini, beş erin şehit olduğunu, bir astsubay ile 3 erin yaralandığını hatırlattı.



Teröristlerle sağlanan ikinci temasta, 2 astsubayın şehit olduğunu, bir üsteğmen ve iki uzman jandarma çavuşun yaralandığını belirten Tümgeneral Güler, “Bölücü terör örgütüne ait telsizlerin dinlenilmesinden elde edilen bilgilere göre, bu çatışmada teröristlerin çok sayıda ölü ve yaralıları olduğu anlaşılmaktadır” dedi.



Aynı gün Çukurca'nın kuzeydoğusundaki Cevizli mevkisinde yapılan operasyonda, bölücü terör örgütü ile sağlanan temasta bir astsubayın şehit olduğunu, bir uzman jandarma çavuşun yaralandığını hatırlatan Tümgeneral Güler, aynı bölgede 9 ve 10 Eylül 2009 tarihlerinde çıkan çatışmalar sonucu, üç bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Tümgeneral Güler, 9 Eylül 2009 tarihinde ise Van'ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak Hudut Taburu bölgesinde, yapılmakta olan arama-tarama faaliyeti esnasında, bölücü terör örgütü tarafından döşenen mayının patlaması sonucu, bir astsubay ve iki uzman çavuşun şehit olduğunu, beş askeri personelin yaralandığını kaydetti. Tümgeneral Güler, “Şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, değerli ailelerine ve yüce milletimize sabırlar diliyoruz” dedi.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tümgeneral Güler, Eruh'taki çatışmanın ardından teröristler arasındaki telsiz konuşmalarının içeriğinin sorulması üzerine, telsiz görüşmelerinde, Eruh'ta meydana gelen olayda ölülerin başka bir bölgeye götürülmesi ve yaralıların tedavi edilemeyecek durumda ise “gerekli işlemin yapılması” şeklinde konuşmaların bulunduğunu belirtti.



Tümgeneral Güler, teröristlerin, daha önce yapılan operasyonlardan da genel hareket tarzlarının bilindiğini kaydetti. O bölgede ne kadar büyük bir terörist grubu ve TSK personeli olduğunun sorulması üzerine Tümgeneral Güler, her operasyonun kendi içerisinde değişik özelliği bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Yapılan faaliyetler büyük bir arazi parçasında değerlendirildiği zaman, çatışmanın yaşandığı faaliyet ile yaşanan operasyonun büyüklüğünü değerlendirmek gerekir. Büyük bir bölgede birlikte yapılan faaliyette çatışma küçük bir alanda çıkmaktadır. Çatışmaya maruz kalan unsur o andaki unsurdur ama sayı hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değildir.”