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TSK: Şırnak'ta üs bölgesine ateş açıldı

Genelkurmay Başkanlığı, PKK militanlarının Şırnak'ta Düğün Dağı Üs Bölgesi'ne Irak tarafından ateş açıldığını açıkladı

27 Mart 2015 21:27

Genelkurmay Başkanlığı, PKK mensubu bir grup terörist tarafından, Kara Kuvvetleri 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı (Şırnak) Düğün Dağı Üs Bölgesine, hududun Irak tarafından, Kanas keskin nişancı tüfeği ile silahlı saldırıda bulunulduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı (Şırnak) Düğün Dağı Üs Bölgesine, hududun Irak tarafından, Kanas keskin nişancı tüfeği ile ateş edilmek suretiyle silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi. Üs bölgesinde bulunan unsurlar tarafından derhal ateşle karşılık verilmesine müteakip, yapılan terörist ateşlerinin kesildiği kaydedilen açıklamada, saldırıda herhangi bir hasar veya zayiat meydana gelmediği ifade edildi.

Bölgede emniyet tedbirlerinin artırıldığı ve gözetleme faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

 

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