TSK: Sınırötesi harekât tezkeresi yenilensin

T-24 - genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, sınır ötesi askeri harekâta olanak sağlayan ve 17 Ekim'de süresi dolacak olan tezkerenin yenilenmesi için 14 Eylül'de Başbakanlığa başvurduğunu açıkladı.

Demokratik açılım sürecine zarar verebileceği gerekçesiyle 17 Ekim'den sonra uzatılmayabileceği yolunda yorumlara konu olan sınırötesi operasyon tezkeresi konusunda Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında, tezkerinin uzatılması için TSK'nın 14 Eylül Pazartesi günü Başbakanlığa başvurduğu bildirildi.

Uzun menzilli füze savunma sistemi



Haftalık bilgilendirme toplantısında, alınması planlanan patriot füze savunma sistemleriyle ilgili açıklama yapan Genelkurmya Başkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, konuyla konuyla ilgili Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nca ön hazırlıklar sonrası 9 Nisan 2009 tarihinde teklifin, çağrı dosyaları ve istek mektubu hazırlanarak dağıtıldığını belirtti.

ABD, Rusya ve Çin firmalarının konuyla ilgili dosyaları aldığını belirten Gürak, bu ülkelerdeki firmaların tekliflerini 13 Ekim 2009 tarihine kadar müsteşarlığa vereceğini belirtti.

Gürak, konunun medyaya yansımasının nedeninin ABD firmasının teklif verebilmesi için, ABD'nin iç mevzuatı gereği kongreden izin almak zorunda olmasından kaynaklandığını, hava savunma füzeleeri ile ilgili miktar bilgisinin de gizli olmadığını söyledi.

Gürak: Patriotların bedeli 7.8 milyar dolar değil



Bazı medya organlarında füze sisteminin maliyetinin 7.8 milyar dolar olduğuna ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Gürak, toplam maliyetin 1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

7.8 milyar dolar tutarının, ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan kongre bildiriminde, ihtiyacın 13 batarya olarak belirtilmesinden kaynaklandığını söyleyen Gürak, Türkiye'nin talebinin 4 batarya olduğunu vurguladı.

Gürak: Savunma sistemi belli bir ülkeye karşı değil

Batarya halinde kullanılan bu silahların Yunanistan ve bazı komşu ülkelerde olduğunu mevcut olduğunu vurgulayan Gürak, iddia edildiği gibi füze savunma sisteminin belli bir ülkeye karşı olmadığını açıkladı.

Sistemin mobil ve her cephede kullanılabildiğini belirten Gürak, bu savunma füzelerinin caydırma ve savunma için gerekli olan bölgelere kaydırılacağını ifade etti.

