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TSK : Şemdinli sınırında 15 terörist etkisiz hale getirildi 

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Hakkari Şemdinli Irak kuzeyi uzanımında 1 askerin şehit olduğu bölgede düzenlenen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

18 Şubat 2018 14:12

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Hakkari Şemdinli Irak kuzeyi uzanımında 1 askerin şehit olduğu bölgede düzenlenen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

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