TSK : Şemdinli sınırında 15 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Hakkari Şemdinli Irak kuzeyi uzanımında 1 askerin şehit olduğu bölgede düzenlenen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi
18 Şubat 2018 14:12
ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Hakkari Şemdinli Irak kuzeyi uzanımında 1 askerin şehit olduğu bölgede düzenlenen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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