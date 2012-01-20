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TSK SAREM'in faaliyetini durdurdu

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu döneminde kurulan SAREM'in 2011 Kasım ayında kapatıldığı ortaya çıktı.

20 Ocak 2012 02:00

T24- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu döneminde kurulan Stratejik Araştırma ve Etüd Merkezi SAREM'in 2011 Kasım ayında kapatıldığı ortaya çıktı.

Akşam gazetesinin haberine göre, SAREM'in adını gündeme getiren en önemli gelişme ise 2007 yılında yaşanmıştı. Türkiye üzerine 'felaket senaryoları'nın konuşulduğu ABD'deki Hudson Enstitüsü'nde düzenlenen toplantıya, dönemin SAREM Başkanı Süha Tanyeri'nin katıldığı ortaya çıktı.

Uzun süre tartışılan senayolara göre, dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu suikasta kurban gidecek, Beyoğlu'nda düzenlenecek canlı bomba saldırısını terör örgütü PKK üstlenecek, ardından da TSK 50 bin askerle Kuzey Irak'a girecekti. Basına sızan senaryonun ardından Genelkurmay bir açıklama yaparak Tuğgeneral Tanyeri'nin, bir dizi temasta bulunmak üzere ABD'de olduğu, Hudson Enstitüsü'ndeki toplantıya da bu çerçevede katıldığını duyurdu. 

Tanyeri daha sonra 'Balyoz' davası kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Kıvrıkoğlu, 8 Ocak 2002'deki açılış konuşmasında SAREM'in faaliyetlerini sıralarken iç politika konularının bunun dışında olduğunu söylemiş ve şöyle demişti: “İç politika ve iç politik konular, bu kurumun faaliyet alanı dışındadır ve dışında kalacaktır. Ancak, irticai ve bölücü faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler, bu genellemenin dışında. Bu kulüp, güvenlik bağlamında ve geleceğe yönelik jeopolitik ve jeostratejik konularda araştırmalar yaparak karar vericilere önemli veri tabanı, bilgiler ve alternatifler sunacak. SAREM'in çalışmaları resmi ve bağlayıcı bir formatta ve yapıda da olmayacaktır”

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