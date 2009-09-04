TSK: Sahte belge yapanlar yargılansın

Genelkurmay, asker tarafından hazırlandığı iddia edilen ve AKP ile Fethullah Gülen grubunu bitirmek için bir dizi komplo içeren "irtica ile mücadele eylem planı" konusunda "Sahte belge yapanlar adalet önüne çıkarılmalı" açıklamasını yaptı.

Genelkurmay'ın rutin haftalık bilgilendirme toplantısı 2 aylık bir aranın ardından tekrar başladı. Genelkurmay Genel Sekreteri Ferit Güler ve Genelkurmay Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu ile birlikte Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak bugünkü (4 Eylül 2009) toplantıyı yaptılar.



Taraf gazetesi tarafından ortaya çıkarıldığında Türkiye gündeminin tepesine oturan ve Genelkurmay Karargâhı'nda hazırlandığı iddia edilen irtica ile mücadele eylem planı, açıklamanın en önemli yanını oluşturdu.



Planla ilgili Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından soruşturma yapılmış ve yayımlanan haber ve Ergenekon soruşturması dosyalarına giren kayıtlarda planın altında imzası görülen Albay Dursun Çiçek suçsuz bulunmuştu. Genelkurmay. belgenin sahte olduğunu açıklamıştı.



Genelkurmay bu tespitin ardından bir açıklama yapmış ve "Bu sahte belgeyi hazırlayanlar bulunmalıdır' açıklamasını yapmıştı.



'TSK, sahte belgeyi hazırlayanın bulunmasını ve yargılanmasını bekliyor'



TSK bununla ilgili tepkisini bugünkü basın bilgilendirme toplantısında da dile getirdi ve ''Türk Silahlı Kuvvetleri, özellikle iddia edilen belgeyi maksatlı olarak üreten ve basın organlarına sızdıran kişilerin tespit edilmelerini ve adalet önüne çıkarılmalarını beklemekte, gelişmeleri yakından takip etmektedir'' değerlendirmesinde bulundu.



Taraf'ta 12 Haziran 2009 tarihinde yayımlanan ''İrticayla Mücadele Eylem Planı'' başlıklı haberle ilgili olarak, Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını hatırlatan Tuğgeneral Gürak, soruşturma sonucu askeri savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini kaydetti. Gürak, ayrıca doğruluğu ortaya konulamayan belgeyi üretenler, sızdıranlar ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılması amacıyla dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesinin kararlaştırdığını anımsattı.

Tuğgeneral Gürak şunları kaydetti:

''Devam eden süreçte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; belgenin sahte olarak tanzim edilmesine ilişkin soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bunun soruşturma dosyasından sızdırılması ve bir gazetede yayınlanması ile ilgili soruşturmanın ise Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesine yönelik olarak, 7 Ağustos 2009 tarihinde yetkisizlik kararı verdiği öğrenilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, özellikle iddia edilen belgeyi maksatlı olarak üreten ve basın organlarına sızdıran kişilerin tespit edilmelerini ve adalet önüne çıkarılmalarını beklemekte, gelişmeleri yakından takip etmektedir.''



'Teslim olan 31 PKK'lıdan 21'i serbest bırakıldı'



Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Gürak, "iç güvenlik harekâtına ilişkin olarak 3 Temmuz’dan bu yana 31 teröristin kendiliğinden teslim olduğunu ve bu 31 kişiden 21’inin çıkarıldıkları mahkemelerce serbest bırakıldığını" açıkladı. Teröristlerin 8’inin tutuklandığını kaydeden Gürak, 2'si hakkında da soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

