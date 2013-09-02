TSK: Bazı askerler kışlalarda hintkeneviri yetiştiriyor

Genelkurmay'ın hazırladığı rapora göre, bazı kışlalarda otların arasında hintkeneviri yetiştirildiği tespit edildi.

Malatya’daki Altay Kışlası’nda “Madde bağımlısı erbaş ve erler” hakkında yapılan tespitler “Hizmete Özel” istihbarat raporlarında da yer aldı.

Kışladaki asker arasında uyuşturucu kullananların oranının yüzde 12 düzeyinde olduğu belirtilen raporda, çoğu er-erbaşın özenerek uyuşturucuya kışlada başladığı, mevzuatın yetersizliği nedeniyle “disiplinin sağlanamadığı” belirtildi.

Son olarak Ağrı’da bir askerin kışladan kaçarak uyuşturucu tacirleriyle uyuşturucu satın almak için buluşması ve çıkan anlaşmazlık sonucunda bıçaklanarak gasp edilmesinin ardından Malatya’da bir kışlada da 66 askerin uyuşturucu kullandığı tespit edildi. İkinci Ordu İstihbarat Komutanlığı’ndan İkinci Ordu Karargâhı’na gönderilen “Hizmete Özel” tutanakta, 4 maddelik tespitler sıralandı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberdeki tespitler şöyle:

Altay Kışlası Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi (RDM) personeli ve birlik komutanları ile yapılan toplantıda İs. A. K.lığı emrinde görevli 64, Hv. Svn. Tb. K.lığında 2 erbaş erin toplamda Altay Kışlası’nda 66 erbaş erin esrar ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, bunun da Altay Kışlası erbaş er genel mevcuduna oranı yüzde 12’dir. Madde bağımlısı olmayan personel de yasal mevzuatın yetersizliği nedeniyle ve özenti duyarak madde bağımlısı olma eğilimi göstermektedir. Bu kapsamda; Altay Kışlası’nda görevli yukarıda belirtilen personelin yarısının başka birliklere tertip edilmesinin disiplinin sağlanması bakımından elzem olduğu değerlendirilmiştir.”

Uyuşturucu olarak kullanılan esrar ya da hapların kimi kışlarlarda dışarıdan alındığı öğrenildi. Geniş alana yayılan kışlalarda uyuşturucunun, otların arasında yetiştirildiği de belirtildi. İstanbul Eyüp’te bulunan bir kışlada benzer bir durumun yaşandığı da öğrenildi. Geçen aylarda tugay içerisinde uyuşturucu kullanan kişilerce ekilen hintkenevirleri sivil yurttaşların ihbarı üzerine polis tarafından bulundu. Olayın failleri ise askeri birlik içerisinde ekilen hintkenevirlerini sularken yakalandı.