-TSK PERSONELİNE GENEL SAĞLIK SİGORTASI ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan askeri ve sivil personelle bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca devranılmasına ilişkin protokol, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer tarafından imzalandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) imza töreninde konuşan Dinçer, protokolün TSK ve İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının ve ailelerinin genel sağlık sigortası kapsamına girmesine olanak sağladığını belirtti. Türkiye sağlık sisteminde 2004 yılından itibaren reform çalışmalarının yapıldığını ve yurt genelindeki kamu hastanelerinin birleştirilerek genel sağlık sigortasında farklı bir yaklaşım ortaya konulduğunu ifade eden Dinçer, amaçlarının tüm vatandaşları genel sağlık sigortası kapsamına almak olduğunu söyledi. Dinçer, 60 milyon kişinin genel sağlık sigortası, 12 milyon kişinin de yeşil kart ile devlet imkanlarından yararlandığını kaydetti. TSK mensuplarının ve ailelerinin askeri hastanelerden yararlanmaya devam edeceklerini, bunun yanında devlet ve özel hastanelerden de hizmet alabileceklerini bildiren Dinçer, ''Yapılan çalışmalarla Türkiye, dünyaya örnek olan İskandinav ülkelerinin sağlık hizmetlerini aşan bir sağlık hizmeti vermeye başladı. Sağlık hizmetlerinde Türkiye önemli bir yol katetti. Uluslararası değerlendirme kuruluşları, Türkiye'nin İsveç, Danimarka ve Norveç gibi ülkelerden önde olduğunu ifade ediyor'' diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de TSK mensuplarının bugüne kadar genel sağlık sigortası kapsamına alınmadığını anımsatarak, imzalanan protokolle TSK personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin de askeri hastanelerin yanı sıra özel ve devlet hastanelerinden yararlanabileceğini belirtti. Protokolün yaklaşık 65 bini bulan TSK personeliyle, bakmakla yükümlü oldukları kişileri kapsadığını ifade eden Gönül, er-erbaş, askeri lise ve okullarla, yedek subay öğrencilerinin protokol dışında tutulduğunu, protokol dışı kalanların askeri hastanelerden yararlanmaya devam edeceklerini bildirdi. Gönül, sivil hastaların da askeri hastanelerden yararlanmaya devam edeceklerini vurguladı. -''SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZ ÇOK DERLİ TOPLU BİR HALE GELECEK''- İçişleri Bakanı Beşir Atalay da protokolün gerçekten hem sağlık hem de sosyal güvenlik sisteminin derli toplu ve çağdaş bir devlete yakışır hale getirilmesinde önemli bir adım olduğunu belirterek, Türkiye'nin ''sessiz sessiz'' bu konuda çok büyük mesafe aldığını söyledi. Atalay, ''Yeşil kartlılar da herhalde bundan sonra bu kapsam içine girecek ve böylece sosyal güvenlik sistemimiz çok derli toplu, çerçeveli bir hale gelecek'' dedi. Sosyal devlet denildiğinde akla gelen ilk hususun sağlık hizmeti, sağlık hizmetinin nasıl ve hangi kapsamda verildiği, vatandaşın istediği zaman en kolay şekilde sağlık hizmetine ulaşıp ulaşmadığı olduğunu belirten Atalay, ''Şu anda Türkiye bunu gerçekten derledi, topladı ve başardı. Hükümetimiz döneminde sosyal devletin sağlık ayağı çok iyi işledi, mükemmel yürüdü'' görüşünü ifade etti. DPT'de 7-8 yıl emek verdiğini, Turgut Özal döneminde sağlık, eğitim gibi sosyal sektörlerde çalışmalar yürüttüğünü, o dönem bu konuda çaba gösterdiklerini ama bu hale gelemediğini anlatan Atalay, şöyle konuştu: ''Bugün sağlık sektörü gerçekten vatandaşa tam ulaşan, vatandaşla sağlığı buluşturan ve onun bütün sigorta sistemini de SGK şemsiyesi altında toplayan bir şekle geldi. Artık Sosyal Güvenlik Kurumumuz şu anda mükemmel işleyen bir sigorta sistemi aslında, sigorta kuruluşu. Bizde Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu alanda karışmıştı birbirine. Hangisi hizmeti verecek, hangisi sigorta sistemini yürütecek çok tartışılmıştır. Şimdi bu ayrım da netleşti. Artık bütün sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığımızın çatısı altında, sağlık hizmetinden orası sorumlu. Sigorta hizmetinden de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK...'' Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'nın bağlı kuruluşları olduğunu hatırlatan Atalay, imzalanan protokolle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin de bu kapsam içine girmiş olduğunu söyledi. Bunun ''askeri hastanelerle ilgili alanda değişiklik'' anlamına gelmediğine işaret eden Atalay, söz konusu personel ve yakınlarının askeri hastanelerden de yararlanacağını, protokolle bütün sağlık sisteminin onlara da açılmış olduğunu, geniş bir alan getirdiğini dile getirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuşmasında, Türkiye'nin sağlık alanında son yıllarda bir devrim yarattığını ve uygulamaya koyduğunu, uygulamada çok başarılı olduğunu söyledi. Aile hekimliğinin bu yıl bütün illere yaygınlaşacağını, bunun da çok modern bir uygulama olduğunu kaydeden Şimşek, ''Maliye Bakanlığı olarak tabi ki vatandaşımızın sağlıklı birer birey olarak iktisadi, siyasi, sosyal hayata katılımını sağlamak bizim için çok önemli bir konu. O çerçevede kaynaklarımızı etkin ve verimli olarak kullanıyoruz. İnşallah bu attığımız adımla sistem çok daha etkin verimli çalışır'' diye konuştu.